Três casos de raiva animal são registrados no interior do Acre; rebanhos estão entre os animais afetados

Três casos foram registrados em Mâncio Lima e um em Cruzeiro do Sul; outros suspeitos seguem em investigação

O Instituto de Defesa Agroflorestal do Acre (IDAF) confirmou, nesta semana, quatro novos casos de raiva animal na região do Vale do Juruá. Três desses casos ocorreram no município de Mâncio Lima e um em Cruzeiro do Sul. Outros casos suspeitos ainda estão sendo investigados pelas autoridades competentes.

Segundo o médico veterinário do IDAF, Luiz Leite, a raiva é uma zoonose que não afeta apenas cães e gatos, mas também rebanhos, como o gado. A transmissão, na maioria dos casos, ocorre por meio da mordida de morcegos hematófagos, que se alimentam de sangue.

Três casos de raiva animal foram registrados no interior do Acre/Foto: Reprodução

“Os animais infectados costumam apresentar sintomas neurológicos, como dificuldade para andar, tremores, salivação excessiva, queda e, geralmente, morte em cerca de cinco dias. Ao identificar qualquer alteração de comportamento, o produtor deve acionar o IDAF imediatamente, dentro de um prazo de 24 horas”, orientou o veterinário.

A atenção dos produtores rurais é fundamental para evitar a propagação da doença e proteger os rebanhos da região.

Fonte: Jurua24horas.com

