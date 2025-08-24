24/08/2025
Três são presos por racha com carros de luxo em rodovia de SP

Três homens foram presos neste domingo (24/8) por disputarem um racha, em Campinas, no interior de São Paulo. Os motoristas participavam da disputa na Rodovia dos Bandeirantes com carros esportivos de luxo.

A operação que terminou com a prisão dos três motoristas foi realizada em conjunto entre o Centro de Controle Operacional da concessionária AutoBan e a Polícia Rodoviária Estadual.

Segundo as autoridades, outros seis motoristas foram multados por direção perigosa na mesma rodovia.

O patrulhamento teve início depois que a polícia recebeu a denúncia de que carros esportivos trafegavam em alta velocidade, fazendo manobras arriscadas.

A polícia e a concessionária montaram uma operação para realizar a abordagem na altura de um posto de serviços do km 81, onde o grupo de motoristas foi parado.

Os três motoristas detidos foram levados até a 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Seis carros foram apreendidos.

