27/08/2025
Três suspeitos de esquartejar e enterrar Ingrid Michelli são presos

tres-suspeitos-de-esquartejar-e-enterrar-ingrid-michelli-sao-presos

Três homens suspeitos de assassinar Ingrid Michelli Ciqueira Pinheiro Barbosa, 38 anos, foram presos na última terça-feira (26/8) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A ação faz parte das investigações sobre o homicídio, que ocorreu no Areal, onde a vítima foi encontrada enterrada em uma área de mata, com sinais de violência, no dia 14 de agosto.

As buscas pelo cadáver tiveram início na terça-feira (12/8). Após dois dias de procura, o corpo foi localizado por cães farejadores do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

Ingrid vivia em situação de rua e frequentava o Centro POP de Ceilândia. Recentemente, ela havia se envolvido em um furto de celular em uma farmácia no centro de Taguatinga. A PCDF só iniciou as buscas após receber uma denúncia anônima de que uma mulher havia sido assassinada e enterrada nas proximidades de um córrego no Areal.

