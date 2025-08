Tribe com Bhaskar e noite infantil: confira programação da 7ª noite de Expoacre 2025

A sétima noite de Expoacre 2025 tem uma vasta programação nesta sexta-feira (1). Além dos estandes e exposições, segue a programação infantil para a criançada.

A partir das 16h30, o palco principal da arena de shows conta com apresentação da Patrulha Canina. Às 18h30, a diversão fica por conta do Divertidamente; e às 20h30, será Meu Malvado Favorito.

Após a programação infantil, os amantes de música eletrônica vão poder curtir a Tribe, com o Dj Bhaskar, atração nacional.

Se você não vai sair de casa, é possível acompanhar toda a programação pela transmissão ao vivo do ContilNet no YouTube ou pela TV Rio Branco, no canal 8.1.