tribolou-legends!

Se você não sabe o que significa Tribolou, é melhor se atualizar sobre a cena musical de Brasília, cidade que já ostenta a terceira maior agenda cultural do país.

Acalme-se que, em tempos de extrema atribulação, “tribular” não é mais um desses verbos do fim dos tempos. Tribolou é o maior evento de Rap/Hip Hop do Cerrado.

Na terceira edição, o Tribolou bateu recorde de público, levando 12 mil pessoas na Arena BRB Mané Garrincha (Arena Lounge), que ficou pequeno para tantas atrações.

Mc Hariel foi um dos nomes que agitou o público da capital

Quem foi, teve uma noite plena ao som de Mc Hariel, Felipe Ret, Matuê e ainda abriu palco para nomes locais como 3 Um Só, Agriff e Coktel Molotov.

O fechamento foi por conta de um dos maiores nomes do rap nacional, a Tribo da Periferia, que é liderada por Duckjay, um músico de Planaltina que ganhou o mundo.

As letras de Duckjay são profundas e impactantes. Cultivam mensagens de uma positividade nostálgica e inspiradora que cativa orgulho do que realmente somos.

A situação está ruim, ouça “Resiliência”. Vai festejar? Toca “Viver sem Segredo”. A paixão esquenta com “Nosso Plano”. Precisa assentar os pés no chão e escutar “Por Mim”.

A capacidade criativa assusta! Ano passado, em apenas dois dias, entregou “o Cravo e a Flor” para uma campanha de enfrentamento ao feminicídio.

Essa música foi abraçada pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, pelo Ministério Público do DF, e selecionada com apoio da Caixa Econômica Federal.

Discreto e talentoso, Duck turbinou o estilo dos parceiros Look, Hungria e Hariel, além de impulsionar artistas da cena brasiliense, como Belladona.

Marília Mendonça foi fã declarada do artista, apaixonada pela música “Insônia” e ainda deixou a marca conjunta na obra “Conspiração”.

Mesmo com tanto sucesso, nos bilhões de acessos ao repertório, Duckjay nunca largou nossa cidade, mora em Sobradinho e mantém o estúdio no Lago Norte.

Considerado um dos maiores compositores brasileiros do gênero, ele tem uma musicografia tão impressionante que chamou a atenção da Believe Music Brazil.

Essa gigante francesa da indústria fonográfica escolheu o Tribolou para inaugurar a marca em eventos, surpreendendo o poderoso eixo sudeste-nordeste.

O fechamento foi por conta de um dos maiores nomes do rap nacional, a Tribo da Periferia

O diferencial do Tribolou é trazer essa música da periferia para o centro da cidade, na melhor noção de pertencimento, inclusão e diversidade, afinal, festejar no Plano Piloto não é só para “bacanas”.

A sonoridade do rap é base dos novos ritmos brasileiros e as letras ensinam linhas firmes de resistência social contra abusos, que o diga o repertório dos “Racionais MCs”.

Agora, é bom lembrar que, para junto de nomes como Cláudio Santoro, Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, Raimundos, Natiruts, Jamaika, outras tribos integram definitivamente o alicerce musical de Brasília, a cidade que Tribolou de vez.

* Escrito por Walter José Faiad de Moura