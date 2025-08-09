9 de agosto de 2025
Tribunal de Roma define data para julgar extradição de Carla Zambelli; entenda

Na próxima quarta-feira (13/8), O Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, realizará uma audiência para analisar o processo de extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A confirmação da data foi comunicada na sexta-feira (8/8) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso.

A parlamentar foi presa no mês passado em Roma, onde se encontrava desde maio deste ano. Segundo as investigações, ela deixou o Brasil para evitar o cumprimento de um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes.

Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados
Carla Zambelli
Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
A parlamentar está atualmente na Itália e foi incluída na lista de foragidos da Interpol
Reprodução: TV Justiça
Alexandre Moraes

Condenada pelo STF a 10 anos de prisão, Zambelli foi responsabilizada pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2023. A sentença também determinou o pagamento de R$ 2 milhões por danos coletivos  As investigações apontam que a deputada foi a autora intelectual da emissão fraudulenta de um mandado de prisão contra o próprio ministro do Supremo.

Ainda segundo as investigações, a invasão foi executada pelo hacker Walter Delgatti, condenado no mesmo processo. Ele afirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar.

Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro formalizou o pedido de extradição em 11 de junho, encaminhado pelo ministro da Justiça ao Itamaraty e, posteriormente, ao governo italiano.

A decisão final caberá à Justiça e ao governo da Itália. O procedimento pode se prolongar, já que envolve a análise de requisitos previstos na legislação italiana e em tratados internacionais firmados entre os dois países.

