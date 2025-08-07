8 de agosto de 2025
Trio de acreanos encara 12 mil km de moto e desbrava quatro países da América do Sul em expedição

Expedição história durou 25 dias e percorreu 4 países da América do Sul

Uma verdadeira aventura sobre duas rodas. Assim pode ser definida a jornada vivida pelos cruzeirenses Micael Araújo, Fabiano e Arisson Rosas, que encararam mais de 12 mil quilômetros em uma viagem de motocicleta por quatro países da América do Sul: Peru, Chile, Argentina e Paraguai. A expedição durou 25 dias e foi marcada por paisagens impressionantes, desafios extremos e momentos de pura conexão com a estrada.

Trio partiu de Cruzeiro do Sul, interior do Acre/Foto: Cedida

Partindo de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, o trio enfrentou um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos nas regiões andinas, com temperaturas negativas nas alturas das cordilheiras. A preparação física e mental foi fundamental para lidar com o frio intenso e os terrenos acidentados. Pelo caminho, eles cruzaram o Oceano Pacífico e desbravaram cidades, vilarejos e regiões de culturas diversas, sendo sempre acolhidos com hospitalidade nos lugares por onde passaram.

Expedição durou 25 dias percorrendo os países da América do Sul/Foto: Cedida

O principal destino da viagem era o famoso deserto do Atacama, no Chile – considerado o mais árido do planeta. Um dos momentos mais marcantes da expedição foi a visita à escultura “La Mano del Desierto”, uma gigantesca mão esculpida no meio do deserto, que simboliza a força e a resistência humanas diante da imensidão do deserto chileno.

“Vivemos momentos que vão ficar para sempre em nossas memórias. As paisagens, as culturas e os desafios tornaram essa viagem inesquecível”, relataram os aventureiros ao retornarem para casa.

Os aventureiros enfrentaram temperaturas muito baixas/Foto: Cedida

Apesar de alguns imprevistos naturais ao longo da jornada, como problemas mecânicos e condições climáticas adversas, a experiência foi vivida sem grandes contratempos. De volta ao Acre, os motociclistas trouxeram na bagagem mais do que recordações: trouxeram a sensação de missão cumprida e o orgulho de terem realizado um sonho comum entre apaixonados pelo motociclismo explorar o continente com liberdade, coragem e o vento no rosto.

