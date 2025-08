Trompetista toca Marcha Fúnebre e paródia contra Bolsonaro em frente a condomínio

O trompetista Fabiano realizou uma apresentação em frente ao condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta semana, em Brasília. O músico tocou a “Marcha Fúnebre” e a canção “Tá na Hora de Jair Embora”, paródia que ficou conhecida durante o período eleitoral de 2018.

O ato aconteceu após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decretar prisão domiciliar contra Bolsonaro, no âmbito da investigação que apura tentativa de golpe de Estado.

O momento foi registrado por vídeos e compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, Fabiano aparece com um trompete, posicionado em frente ao portão do condomínio, enquanto executa as músicas.

A ação gerou reações divididas entre apoiadores e críticos do ex-presidente. Algumas pessoas elogiaram a iniciativa como um protesto simbólico, enquanto outras classificaram como provocação política.