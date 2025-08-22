Trump anuncia data e local de sorteio da Copa do Mundo de 2026

O presidente Donald Trump anunciou, na tarde desta sexta-feira (22), o local e o horário do sorteio da Copa do Mundo de 2026.

O evento ocorrerá em 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington.

O sorteio define os confrontos da fase de grupos do torneio.

A edição de 2026 terá 48 seleções, número recorde na história da competição organizada pela FIFA.

A escolha do Kennedy Center dá à capital dos Estados Unidos um papel no evento.

Apesar disso, Washington não foi selecionada como uma das sedes da Copa, ao contrário do que geralmente ocorre com as cidades capitais dos países anfitriões.

As sedes

O Estádio Allegiant de Las Vegas foi rejeitado como sede. Onze cidades dos Estados Unidos foram selecionadas, além de três no México (Guadalajara, Cidade do México e Monterrey) e duas no Canadá (Toronto e Vancouver).

Os locais nos EUA são divididos em três regiões. Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, Boston, Miami e Atlanta fazem parte da região Leste, Kansas City, Dallas e Houston fazem parte da Região Central, enquanto Los Angeles, Seattle e a região da Baía de São Francisco compõem três das quatro cidades da Região Oeste.

O sorteio revelará os doze grupos com quatro nações cada. México (Grupo A), Canadá (Grupo B) e Estados Unidos (Grupo D) já foram selecionados para seus grupos.