22/08/2025
Universo POP
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista
Bia Miranda explica acidente e revela flagra de Gato Preto com mulheres
Stallone critica escolha de Noah Centineo como novo Rambo
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”
Vídeo: filho de Gugu dá beijão em Cariúcha durante festa em São Paulo
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira
Lil Nas X é preso e levado para hospital após andar seminu
A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas

Trump anuncia data e local de sorteio da Copa do Mundo de 2026

Evento será realizado nos Estados Unidos no início de dezembro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O presidente Donald Trump anunciou, na tarde desta sexta-feira (22), o local e o horário do sorteio da Copa do Mundo de 2026.

Trump anuncia data e local de sorteio da Copa do Mundo de 2026. Foto: Reprodução

O evento ocorrerá em 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington.

O sorteio define os confrontos da fase de grupos do torneio.

A edição de 2026 terá 48 seleções, número recorde na história da competição organizada pela FIFA.

A escolha do Kennedy Center dá à capital dos Estados Unidos um papel no evento.

Apesar disso, Washington não foi selecionada como uma das sedes da Copa, ao contrário do que geralmente ocorre com as cidades capitais dos países anfitriões.

As sedes

O Estádio Allegiant de Las Vegas foi rejeitado como sede. Onze cidades dos Estados Unidos foram selecionadas, além de três no México (Guadalajara, Cidade do México e Monterrey) e duas no Canadá (Toronto e Vancouver).

Os locais nos EUA são divididos em três regiões. Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, Boston, Miami e Atlanta fazem parte da região Leste, Kansas City, Dallas e Houston fazem parte da Região Central, enquanto Los Angeles, Seattle e a região da Baía de São Francisco compõem três das quatro cidades da Região Oeste.

O sorteio revelará os doze grupos com quatro nações cada. México (Grupo A), Canadá (Grupo B) e Estados Unidos (Grupo D) já foram selecionados para seus grupos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.