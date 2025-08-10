Trump anuncia planos para expulsar moradores de rua de Washington

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump prometeu neste domingo (10) despejar moradores de rua da capital do país e prender criminosos de Washington.

Em uma postagem na rede social Truth Social, o republicano afirmou que fará uma coletiva de imprensa na segunda-feira para “impedir crimes violentos em Washington, DC”. Não ficou claro se ele anunciaria mais detalhes sobre seu plano de despejo na ocasião.

“Os moradores de rua precisam se mudar, IMEDIATAMENTE. Nós lhes daremos lugares para ficar, mas LONGE da capital. Os criminosos, vocês não precisam se mudar. Vamos colocá-los na cadeia, onde vocês pertencem”, postou Trump na plataforma Truth Social.

A Casa Branca se recusou a explicar qual autoridade legal Trump usaria para despejar pessoas de Washington. O presidente republicano controla apenas terras e prédios federais na cidade.

A postagem de Trump na Truth Social incluía fotos de barracas e ruas de D.C. com lixo. “Vou tornar nossa capital mais segura e bonita do que nunca”, disse ele.

De acordo com a Community Partnership, uma organização que trabalha para reduzir a falta de moradia em Washington, em qualquer noite, há 3.782 pessoas em situação de rua na cidade, que tem cerca de 700 mil habitantes.

A maioria das pessoas em situação de rua está em abrigos de emergência ou moradias temporárias. Cerca de 800 são consideradas desabrigadas ou “nas ruas”, afirma a organização.

Uma autoridade da Casa Branca disse na sexta-feira (8) que mais policiais federais estavam sendo mobilizados na cidade após um ataque violento a um jovem funcionário do governo Trump que irritou o presidente.

Os supostos crimes investigados por agentes federais na noite de sexta-feira incluíam “várias pessoas portando pistola”, motoristas dirigindo com carteira suspensa e pilotando motos de motocross, de acordo com uma autoridade da Casa Branca no domingo (10). A autoridade disse que 450 policiais federais foram mobilizados pela cidade no sábado.

A prefeita democrata de Washington, D.C., Muriel Bowser, disse no domingo que a capital “não estava enfrentando um pico de criminalidade”.

“É verdade que tivemos um pico terrível na criminalidade em 2023, mas não estamos em 2023”, disse Bowser no programa The Weekend, da MSNBC. “Passamos os últimos dois anos reduzindo a criminalidade violenta nesta cidade, estamos no menor nível em 30 anos.”

O departamento de polícia da cidade relata que a criminalidade violenta nos primeiros sete meses de 2025 caiu 26% em D.C. em comparação com o ano passado, enquanto a criminalidade geral caiu cerca de 7%.

Bowser disse que Trump está “muito ciente” do trabalho da cidade com as autoridades federais após se reunir com ele há algumas semanas no Salão Oval.

O Congresso dos EUA controla o orçamento de D.C. desde que o distrito foi estabelecido em 1790 com terras dos estados vizinhos Virgínia e Maryland, mas os eleitores residentes elegem um prefeito e um conselho municipal.

Para que Trump assuma o controle da cidade, o Congresso provavelmente teria que aprovar uma lei revogando a lei que estabeleceu a liderança eleita local, que Trump teria que assinar.

Bowser destacou no domingo a capacidade do presidente de convocar a Guarda Nacional se quisesse, uma tática usada recentemente pelo governo em Los Angeles após protestos contra a imigração, apesar das objeções de autoridades locais.