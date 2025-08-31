Trump anuncia que vai endurecer regras para voto nos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que vai mudar as regras de votação do país. Uma das medidas é incluir a obrigatoriedade de apresentação de documento de identidade nas seções eleitorais.

“A identificação do eleitor deve fazer parte de cada voto. Sem exceções! Vou emitir uma ordem executiva para esse fim!!!”, escreveu o republicano na rede Truth Social. “Além disso, não haverá votação por correspondência, exceto para pessoas gravemente doentes e militares que estejam longe”, acrescentou.

Leia também

Não é a primeira vez que Trump se posiciona contrário ao sistema eleitoral norte-americano. Em 2020, quando perdeu a reeleição para o democrata Joe Biden, o republicano questionou o resultado das urnas.

Uma das principais críticas de Trump foi em relação a legalidade de votos enviados pelo correio, embora essa modalidade seja permitida em lei nos Estados Unidos. Na votação pelos correios, o eleitor pode mandar o voto pelo sistema de correspondência norte-americano de maneira antecipada.

No começo do mês, Trump afirmou que vai apresentar uma mudança nas regras para as eleições de meio de mandato de 2026. Apesar disso, não está claro como essas alterações vão ocorrer.