21/08/2025
Universo POP
Trump avaliará redes sociais de imigrantes para conceder benefícios

Escrito por Metrópoles
O Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS, sigla em inglês) do governo Donald Trump irá verificar as redes sociais de imigrantes que pleiteiam benefícios em busca de discursos antiamericanos e antissemitas.

No comunicado que contém novas orientações ao Manual de Políticas do USCIS, o alerta: “atividades antiamericanas serão um fator extremamente negativo em qualquer análise discricionária”.

“Os benefícios da América não devem ser concedidos aqueles que desprezam o país e promovem ideologias antiamericanas”, afirmou o porta-voz Matthew Tragesser.

Tragesser disse ainda que o órgão está comprometido em implementar políticas e procedimentos que erradiquem o antiamericanismo e em apoiar a aplicação de medidas rigorosas de triagem e verificação na maior extensão possível.

No documento, o USCIS reitera sua orientação de que a conformidade de um estrangeiro com as leis de imigração é um fator relevante para determinar se um exercício favorável de discrição é justificado.

O manual traz orientações a respeito de manifestações de apoio ou opiniões de grupo terrorista e “estrangeiros que apoiam ou promovem ideologias ou atividades antiamericanas, terrorismo antissemita e organizações terroristas antissemitas, ou que promovam ideologias antissemitas.”

ContilNet Notícias

