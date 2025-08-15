Trump critica Brasil e Lula revida com ataque

O presidente norte-americano Donald Trump voltou a atacar o Brasil em uma entrevista na Casa Branca, afirmando que a relação comercial entre as duas nações tem sido prejudicial para os Estados Unidos. Em resposta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou a declaração de mentirosa e enfatizou que o país “não vai ficar de joelho” para o governo dos EUA.

Trump declarou que o Brasil tem sido um dos piores parceiros comerciais, cobrando tarifas altíssimas. Horas depois, Lula rebateu as acusações, destacando que o Brasil é um bom parceiro, mas que não se curvará diante do governo norte-americano. “É mentira quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é um mau parceiro comercial”, pontuou.

Defesa de Bolsonaro e relatório de direitos humanos

Aproveitando a ocasião, Donald Trump defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de “homem honesto” e vítima de uma “execução política”. O chefe de Estado norte-americano também criticou o tratamento dispensado ao ex-presidente.

As declarações de Trump reforçam a narrativa de um relatório de direitos humanos divulgado por sua gestão, que citou o bloqueio de acesso a redes sociais e a “supressão desproporcional” da liberdade de expressão de Bolsonaro, em uma crítica velada ao Judiciário brasileiro. O documento também reproduz a falsa alegação de que os presos do 8 de janeiro teriam sido privados de acesso a advogados.

Fonte: Correio Braziliense

Redigido por Contilnet.