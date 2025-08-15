Trump e Putin desembarcam no Alasca para discutir guerra na Ucrânia

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, desembarcaram nesta sexta-feira (15/8) em Anchorage, no Alasca, para uma cúpula que busca discutir um possível cessar-fogo na guerra da Ucrânia. O encontro, batizado pelo governo norte-americano de “Busca pela Paz”, começa às 11h no horário local (16h no horário de Brasília) e contará com conversas individuais, um almoço bilateral e coletiva de imprensa.

Segundo a agência russa Tass, o tema da segurança estratégica global deve dominar a agenda. O assessor do Kremlin, Yury Ushakov, pediu cautela antes de se discutir um novo encontro entre os líderes.

A reunião ocorre sem representantes ucranianos, fato que já provocou críticas do presidente Volodymyr Zelensky.

“É impossível falar sobre a Ucrânia sem a Ucrânia”, afirmou nesta semana.

Ele reforçou que não reconhecerá qualquer decisão tomada sem a participação de Kiev.

Leia também

Simbolismo e estratégia política

O encontro no Alasca carrega simbolismo histórico: o território foi vendido pela Rússia aos EUA no século XIX e fica próximo ao território russo, distante do campo de batalha.

Para Putin, a reunião já representa uma vitória política, pois vê nela a prova de que o Ocidente não conseguiu isolá-lo.

Trump, por sua vez, busca projetar a imagem de “presidente da paz”. Desde o retorno à Casa Branca, alterna críticas e elogios a Putin e Zelensky.

Apesar de ter imposto prazos para sanções contra Moscou e suspendido temporariamente apoio militar a Kiev, recuou em diversas ocasiões. Na véspera, descreveu a cúpula como um “encontro de sondagem” e disse que poderá decidir “em dois minutos” se há chance de acordo.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Trump e Putin

Mikhail Svetlov/Getty Images 2 de 5

Trump e Putin

Chris McGrath/Getty Images 3 de 5

Trump e Zelensky: parceria inesperada pode redesenhar rumos da guerra

Arte Metrópoles 4 de 5

Rússia e Ucrânia concordam em trégua no Mar Negro. O que significa?

Arte Metrópoles 5 de 5

EUA e Rússia vivem impasse nuclear desde o início da guerra na Ucrânia

Arte Metrópoles

Exigências russas

Putin chega ao Alasca mantendo suas condições: controle de todas as áreas ocupadas nas regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, com retirada das forças ucranianas. Kiev considera essas demandas inaceitáveis e acusa Moscou de preparar novas ofensivas.

As negociações diretas entre Rússia e Ucrânia, retomadas em maio, avançaram pouco. Nos três encontros anteriores, o único resultado foi a troca de prisioneiros e a devolução de corpos de soldados.

Conversa reservada e propostas

A cúpula será aberta com uma conversa a portas fechadas entre Trump e Putin, acompanhados apenas por intérpretes. Não há previsão de assinatura de documentos, mas Moscou não descarta novos compromissos, inclusive em território russo.

Fontes internacionais apontam que Trump pretende apresentar um pacote econômico para atrair Putin a aceitar um cessar-fogo. Entre as propostas, estariam o acesso russo a recursos naturais no Alasca, a suspensão parcial de sanções ao setor de aviação russo e a exploração de minerais de terras raras em áreas ucranianas ocupadas — embora o presidente norte-americano afirme que não negociará territórios sem Zelensky.