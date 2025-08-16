Trump e Putin encerram encontro falando em diálogo, mas sem acordo fechado

A cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder russo, Vladimir Putin, para discutir um possível cessar-fogo na Ucrânia, terminou nesta sexta-feira (15/8) após quase três horas de reunião. Este foi o primeiro encontro bilateral entre os dois desde que Trump retornou à Casa Branca, em janeiro, e ocorreu em uma base militar norte-americana em Anchorage, no Alasca.

Após o fim da reunião, durante coletiva de imprensa, Putin e Trump demonstraram divergências em seus discursos e deixaram claro que não chegaram em um acordo comum de cessar-fogo.

“Concordo com o presidente Trump, como ele disse hoje, que, naturalmente, a segurança da Ucrânia também deve ser garantida. Naturalmente, estamos preparados para trabalhar nisso. Gostaria de esperar que o acordo que alcançamos juntos nos ajude a aproximar esse objetivo e abra o caminho para a paz na Ucrânia”, declarou o líder russo.

Em contrapartida, mesmo Trump afirmando que as chances de chegarem até um acordo são grandes, ele deixou claro a necessidade de ligar para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, além de também conversar com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

“Tivemos uma reunião extremamente produtiva e muitos pontos foram acordados. Restam apenas alguns, e alguns não são tão significativos. Nós fizemos um progresso grande… Ainda não alcançamos o acordo, mas temos uma boa chance de chegar à paz””, declarou.

Leia também

Plano de Trump não saiu do papel

Antes mesmo de assumir a presidência, o presidente dos EUA promete encerrar a guerra na Ucrânia, mas até agora as negociações ainda não avançaram.

Em maio deste ano, Rússia e Ucrânia iniciaram as primeiras negociações diretas sobre o conflito. Após três rodadas, ambos os lados concordaram apenas em trocas de prisioneiros, sem avanços reais rumo à paz.

Os principais pontos que têm travado um possível cessar-fogo, ou o fim definitivo da guerra, são exigências impostas pelo governo russo. Entre eles, o reconhecimento de territórios ucranianos conquistados pela Rússia desde o início da guerra, e o afastamento da Ucrânia da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A conversa entre Trump e Putin começou por volta das 16h30 (pelo horário de Brasília).

Simbolismo e estratégia política

O encontro no Alasca carregou simbolismo histórico: o território foi vendido pela Rússia aos EUA no século 19 e fica próximo ao território russo, distante do campo de batalha.

Para Putin, a reunião já representa uma vitória política, pois vê nela a prova de que o Ocidente não conseguiu isolá-lo.

Trump, por sua vez, busca projetar a imagem de “presidente da paz”. Desde o retorno à Casa Branca, alterna críticas e elogios a Putin e Zelensky.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Andrew Harnik/Getty Images 2 de 4

Encontro entre Trump e Putin teve várias pautas

Andrew Harnik/Getty Images 3 de 4

Kremlin 4 de 4

Local do encontro entre Trump e Putin

Reprodução/CNN

Ataque a Putin

Momentos antes de iniciar a reunião, o líder do Kremlin, Vladimir Putin, foi surpreendido por uma pergunta direta de um jornalista presente, que o questionou se ele “pararia de matar pessoas”, referindo-se aos ataques frequentes ao território ucraniano.

“Presidente Putin, o senhor vai parar de matar pessoas?”, gritou o repórter em inglês, enquanto Trump e o líder russo posavam em frente às câmeras.

Putin, visivelmente surpreso, franziu o rosto e gesticulou, indicando que não entendeu ou não ouviu o que havia sido dito. A cena ocorreu minutos antes do início da cúpula. O encontro foi batizado pelo governo norte-americano de Busca pela Paz.