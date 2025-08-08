8 de agosto de 2025
Universo POP
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento
Faustão passa por dois novos transplantes após infecção generalizada

“Trump não é inteligente em taxar a castanha”, dispara ministro de Lula durante evento no Acre

Ministro fez duras críticas à taxação da castanha e anunciou a criação de um programa voltado para a formação de estoques do produto, beneficiando extrativistas do Acre e de outros estados da região Norte

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Durante o evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Cooperacre, em Rio Branco, nesta sexta-feira (8), o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, fez duras críticas à taxação da castanha e anunciou a criação de um programa voltado para a formação de estoques do produto, beneficiando extrativistas do Acre e de outros estados da região Norte.

Ministro Paulo Teixeira durante evento no Acre/Foto: Giovanne Amaral/ContilNet

“A castanha já foi comprovado que tem selênio, e ele dá inteligência, e o Trump, não é inteligente taxar a castanha, o povo americano precisa também da castanha”, declarou o ministro, em tom crítico à medida adotada pelos Estados Unidos.

Segundo Paulo Teixeira, o presidente Lula determinou ações para proteger o mercado e a renda dos extrativistas. “O presidente Lula já está anunciando o programa de taxação da castanha para que não tenha nenhum problema para os extrativistas do Norte”, afirmou.

O ministro destacou que a castanha-do-brasil é um produto estratégico para a economia da floresta, com impacto direto na geração de renda para milhares de famílias, e que o governo federal está atento para evitar prejuízos ao setor.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.