“Trump não é inteligente em taxar a castanha”, dispara ministro de Lula durante evento no Acre

Durante o evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Cooperacre, em Rio Branco, nesta sexta-feira (8), o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, fez duras críticas à taxação da castanha e anunciou a criação de um programa voltado para a formação de estoques do produto, beneficiando extrativistas do Acre e de outros estados da região Norte.

“A castanha já foi comprovado que tem selênio, e ele dá inteligência, e o Trump, não é inteligente taxar a castanha, o povo americano precisa também da castanha”, declarou o ministro, em tom crítico à medida adotada pelos Estados Unidos.

Segundo Paulo Teixeira, o presidente Lula determinou ações para proteger o mercado e a renda dos extrativistas. “O presidente Lula já está anunciando o programa de taxação da castanha para que não tenha nenhum problema para os extrativistas do Norte”, afirmou.

O ministro destacou que a castanha-do-brasil é um produto estratégico para a economia da floresta, com impacto direto na geração de renda para milhares de famílias, e que o governo federal está atento para evitar prejuízos ao setor.