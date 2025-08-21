“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente

A influenciadora Bia Miranda se envolveu em uma polêmica nas redes sociais após o acidente de trânsito que sofreu junto ao namorado, Gato Preto, nesta quarta-feira (20). O caso, que deixou um ferido, gerou críticas de Solange Bezerra, mãe de Deolane, e resultou em uma série de trocas de farpas públicas.

Em imagens registradas pelo Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo, é possível ver o momento em que o carro dirigido por Gato Preto fura o sinal e causa a colisão. Solange comentou sobre a situação em uma publicação online:

“E o senhor que vocês bateram, isso não importa, né? Infelizmente vocês são uma tragédia anunciada. Enquanto há tempo, valorize tudo que você conquistou.”

Resposta de Bia Miranda

Bia não deixou barato e respondeu diretamente à mãe de Deolane:

“Solange, pelo amor de Deus, né? Se metendo pra quê? Tu é santa? Tua família também é santa? Faz favor.”

A influenciadora afirmou ainda que pretende arcar com os prejuízos do outro motorista envolvido:

“Vamos arcar com todos os prejuízos do senhorzinho e do filho dele, é o mínimo. Isso foi um acidente, que acontece todos os dias. Estamos errados e vamos arcar com as consequências.”

Defesa de Deolane

Após a resposta de Bia, Deolane Bezerra saiu em defesa da mãe e criticou a ex-aliada de A Fazenda 14:

“Minha família não é santa, porque? O que você sabe que nós não sabemos? Quer falar da nossa prisão ilegal, que até hoje não tem prova, ou da omissão de socorro dos dois ‘gatos’ que se acham donos do mundo? Cresce, menina, vai cuidar dos teus filhos e tenha mais amor-próprio.”

Deolane ainda afirmou que Bia gosta de “chamar atenção 24 horas por dia” e ressaltou que, ao se expor nas redes, a influenciadora terá que lidar com opiniões alheias.

A briga pública repercutiu entre os internautas e expôs o rompimento definitivo entre Bia Miranda e Deolane, que já foram próximas durante a participação no reality A Fazenda 2022.

Fonte: Redes sociais | Redigido por ContilNet Notícias