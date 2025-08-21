Tudo 10, Bixopada e Santo Pagode! Saiba como curtir o final de semana com o Giro Cultural do ContilNet

Mais uma semana, fim de mês chegando, a grana tá ficando curta mas você não aguenta ficar dentro de casa e longe dos perigos noturnos, então vem comigo que o Giro Cultural do ContilNet vai ter mostrar tudo de bom que vai acontecer nesse final de semana!

Quinta-feira

Studio Beer e o Garagem abrem o microfone com Karaokê para quem gosta de soltar a voz.

Sexta-feira

Casa do Rio recebe o Embala Brasil, trazendo clássicos da música nacional para embalar a noite.



Brazin esquenta com o Santo Pagode, roda de samba para cantar junto até tarde.



Studio Beer apresenta a Noite de Clássicos, pra quem curte aquele som atemporal.



Quiosque da Gameleira entra no clima da Sexta Forrozeira, pra arrastar o pé com muito xote e baião.



Sábado

Studio Beer promove a RB Retrô Fest, com sucessos que atravessaram gerações.



Brazin ferve com a tradicional Bixopada da Massacre, encontro universitário cheio de energia.



Quiosque da Gameleira realiza o Sábado do Tudo 10, com promoções de batata frita e combos de cerveja e copo sujo.



Domingo

Orla transmite Corinthians x Vasco, com promoção: quem acertar o placar leva um balde de Corona.

O mesmo espaço recebe o Nosso Pagode, com quatro atrações animando a tarde.



Central do Slam promove a Classificatória para o Estadual de Poesia Falada, dando voz e espaço à cena literária.



Bar da Piscina da AABB recebe Matheusinho, atração nacional que promete lotar o clube.

Mas e aí, aonde eu te encontro essa semana?