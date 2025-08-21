Tudo 10, Bixopada e Santo Pagode! Saiba como curtir o final de semana com o Giro Cultural do ContilNet

Mais uma semana, fim de mês chegando, a grana tá ficando curta mas você não aguenta ficar dentro de casa e longe dos perigos noturnos, então vem comigo que o Giro Cultural do ContilNet vai ter mostrar tudo de bom que vai acontecer nesse final de semana!
Quinta-feira
Studio Beer e o Garagem abrem o microfone com Karaokê para quem gosta de soltar a voz.
Sexta-feira
Casa do Rio recebe o Embala Brasil, trazendo clássicos da música nacional para embalar a noite.
Brazin esquenta com o Santo Pagode, roda de samba para cantar junto até tarde.
Studio Beer apresenta a Noite de Clássicos, pra quem curte aquele som atemporal.
Quiosque da Gameleira entra no clima da Sexta Forrozeira, pra arrastar o pé com muito xote e baião.
Sábado
Studio Beer promove a RB Retrô Fest, com sucessos que atravessaram gerações.
Brazin ferve com a tradicional Bixopada da Massacre, encontro universitário cheio de energia.
Quiosque da Gameleira realiza o Sábado do Tudo 10, com promoções de batata frita e combos de cerveja e copo sujo.
Domingo
Orla transmite Corinthians x Vasco, com promoção: quem acertar o placar leva um balde de Corona.
O mesmo espaço recebe o Nosso Pagode, com quatro atrações animando a tarde.
Central do Slam promove a Classificatória para o Estadual de Poesia Falada, dando voz e espaço à cena literária.
Bar da Piscina da AABB recebe Matheusinho, atração nacional que promete lotar o clube.
Mas e aí, aonde eu te encontro essa semana?