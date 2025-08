“tudo-nele-inspirava”,-diz-amiga-ao-se-despedir-do-ator-mauricio-silveira

A morte do ator Mauricio Silveira, no último sábado (2/8), comoveu o país. Fãs, seguidores, famosos, familiares e amigos fizeram questão de prestar uma última homenagem ao artista, que lutava contra um tumor no intestino. A publicação da nota de pesar no Instagram do ex-global recebeu uma enxurrada de mensagens neste domingo (3/8), e uma delas chama bastante atenção: a da assessora de comunicação Cristina Villarino.

“Hoje a tristeza tomou conta do meu coração. A partida do @mauriciosilveiraoficial é uma dor difícil de colocar em palavras. Ele foi muito mais do que um amigo — foi um conselheiro, um apoio nos meus dias mais difíceis. Suas palavras, sua simplicidade, sua maneira gentil de enxergar o mundo… tudo nele inspirava”, começa.

Para ela, a característica de Mauricio que mais a tocava era a leveza com que ele falava verdades, com sabedoria e sem julgamentos. “E quem conhecia o Maurício sabe — ele era diferente. Especial. Um ser de luz. Seu bordão ‘se é que vc me entende’ agora ecoa na memória com saudade e carinho”, destaca.

“E sim, a gente entende. Entende o quanto ele foi importante. Entende a falta que ele vai fazer. E entende que pessoas como ele são raras e inesquecíveis. Vai em paz, meu amigo. Obrigada por tudo”, finaliza a assessora, em tom de profunda emoção.

Última postagem nas redes

Em uma de suas últimas postagens no Instagram, em 25 de junho, Mauricio Silveira fez uma reflexão sobre o autocuidado e amor próprio para os seus mais de 300 mil seguidores. “Eu posso te dar um conselho? Posso? Então vamos lá. Se cuide, se ame, se priorize. Eu não estou falando sobre egoísmo. Eu estou falando sobre amor próprio. É preciso que a gente esteja de bem com a nossa própria pessoa. Vem comigo”, iniciou.

“Durante a nossa vida, muitas pessoas chegam, outras vão embora. Isso é normal, acontece com todo mundo. Mas a única certeza que nós temos é que nós teremos que conviver com a nossa própria pessoa até o último dia da nossa vida. Então que essa convivência seja com muito amor, muita paz, aceitação. Não é verdade? Então, esse é o meu conselho da noite. Se ame. Sempre. Fica a dica”, finalizou o artista.

Trajetória de Mauricio Silveira

Nascido na cidade do Rio, em 1977, Mauricio Silveira se formou em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) e como ator pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL). Ele estreou nos palcos em 2000, quando integrou o elenco do espetáculo “Os meninos da rua Paulo”. Ao longo da vida, foram cerca de 20 produções teatrais.

Na TV Globo, fez parte de novelas como “Cobras & lagartos” (2006), “Paraíso tropical” (2007), “Sete pecados” (2007) e “Insensato coração” (2010), além da série “Faça sua história” (2008).

O artista participou também de produções da Record, como nas novelas “Mutantes: caminhos do coração” (2009) e “Balacobaco” (2012) e a série bíblica “Reis” (2022). Ele também esteve no elenco de alguns filmes como “Vereda tropical” (2005) e “Bem casados” (2014).

A sua primeira comédia foi encenada em 2013, chamada “Pulando a cerca”. Entre outros títulos de sua autoria estão “Montanha russa”, “Alegria da matinê” e “Em pé de guerra”. Como diretor, esteve à frente de trabalhos como “Dona Carola” e “Até quando?”.