Turista é baleado ao reagir a assalto na Paraíba

Um turista foi atingido por três tiros na noite desta sexta-feira (22/8), após reagir a um assalto no bairro de Manaíra, em João Pessoa (PB). Segundo informações apuradas no local, o suspeito estava acompanhado de um comparsa no momento da abordagem. Durante a ação, o cordão da vítima teria sido levado.

Um policial que passava pelo local conseguiu intervir e prender o suspeito, enquanto o comparsa conseguiu fugir. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

