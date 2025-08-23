23/08/2025
Turista é baleado ao reagir a assalto na Paraíba

Escrito por Metrópoles
turista-e-baleado-ao-reagir-a-assalto-na-paraiba

Um turista foi atingido por três tiros na noite desta sexta-feira (22/8), após reagir a um assalto no bairro de Manaíra, em João Pessoa (PB). Segundo informações apuradas no local, o suspeito estava acompanhado de um comparsa no momento da abordagem. Durante a ação, o cordão da vítima teria sido levado.

Um policial que passava pelo local conseguiu intervir e prender o suspeito, enquanto o comparsa conseguiu fugir. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Leia a reportagem completa no Portal T5, parceiro do Metrópoles.

