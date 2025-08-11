Turistas britânicos denunciam golpe do ‘boa noite, Cinderela’ e prejuízo de R$ 110 mil após encontro com mulheres na Lapa

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando um caso de “boa noite, Cinderela” que vitimou dois universitários britânicos em Ipanema, na Zona Sul. Os jovens, que teriam conhecido três mulheres em uma roda de samba na Lapa, foram dopados e tiveram um prejuízo de cerca de R$ 110 mil.

Uma das vítimas relatou que perdeu a consciência após beber uma caipirinha oferecida por uma das mulheres. Uma testemunha filmou o momento em que um dos jovens caiu desacordado na areia da praia, e as suspeitas fugiram de táxi. As vítimas foram socorridas e levadas para a UPA de Copacabana.

Identificação e alerta da polícia

As suspeitas foram identificadas como Amanda Couto Deloca (23), Mayara Ketelyn Américo da Silva (26) e Raiane Campos de Oliveira (27). De acordo com a delegada Patrícia Alemany, da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), Raiane já havia sido presa pelo mesmo crime e, após seis meses na cadeia, voltou a cometer golpes semelhantes.

Os turistas tiveram seus celulares roubados e foram vítimas de uma transação bancária não autorizada de 16 mil libras. A polícia alerta para que os turistas tenham cuidado ao conhecer pessoas na rua, não bebam no mesmo copo e fiquem atentos, pois as suspeitas atuam em pontos turísticos como Lapa, Pedra do Sal, Copacabana, Ipanema e Leblon.

CLIQUE AQUI para ver os vídeos

Fonte: G1

Redigido por Contilnet.