12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Turistas britânicos denunciam golpe do ‘boa noite, Cinderela’ e prejuízo de R$ 110 mil após encontro com mulheres na Lapa

Dois universitários britânicos foram dopados após um encontro com três mulheres na Lapa, e a Polícia Civil investiga o crime, alertando turistas sobre o golpe

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando um caso de “boa noite, Cinderela” que vitimou dois universitários britânicos em Ipanema, na Zona Sul. Os jovens, que teriam conhecido três mulheres em uma roda de samba na Lapa, foram dopados e tiveram um prejuízo de cerca de R$ 110 mil.

Tursita britânico que foi dopado em Ipanema, Zona Sul do Rio — Foto: Reprodução

Uma das vítimas relatou que perdeu a consciência após beber uma caipirinha oferecida por uma das mulheres. Uma testemunha filmou o momento em que um dos jovens caiu desacordado na areia da praia, e as suspeitas fugiram de táxi. As vítimas foram socorridas e levadas para a UPA de Copacabana.

Suspeitas de praticar o golpe 'boa noite, Cinderela' — Foto: Reprodução

Suspeitas de praticar o golpe ‘boa noite, Cinderela’ — Foto: Reprodução

Identificação e alerta da polícia

As suspeitas foram identificadas como Amanda Couto Deloca (23), Mayara Ketelyn Américo da Silva (26) e Raiane Campos de Oliveira (27). De acordo com a delegada Patrícia Alemany, da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), Raiane já havia sido presa pelo mesmo crime e, após seis meses na cadeia, voltou a cometer golpes semelhantes.

Os turistas tiveram seus celulares roubados e foram vítimas de uma transação bancária não autorizada de 16 mil libras. A polícia alerta para que os turistas tenham cuidado ao conhecer pessoas na rua, não bebam no mesmo copo e fiquem atentos, pois as suspeitas atuam em pontos turísticos como Lapa, Pedra do Sal, Copacabana, Ipanema e Leblon.

Suspeitas de aplicar o golpe 'boa noite, Cinderela' — Foto: Reprodução

Suspeitas de aplicar o golpe ‘boa noite, Cinderela’ — Foto: Reprodução

CLIQUE AQUI para ver os vídeos

Fonte: G1

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.