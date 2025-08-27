Turma da Mônica chega a Brasília com dois shows no Festival Na Praia

A capital vai ganhar uma dose extra de diversão com a chegada da Turma da Mônica ao festival Na Praia. Pela primeira vez na cidade, os personagens mais famosos dos quadrinhos de Mauricio de Sousa vão subir ao palco com duas apresentações de teatro musical no dia 13 de setembro.

Uma delas é o espetáculo Chico Bento – Interiores do Brasil, que leva o público para uma viagem pelo interior do país, cheia de risadas, músicas populares e coreografias que celebram a cultura regional.

No segundo show, Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e Milena prometem conquistar crianças e trazer uma dose de nostalgia aos adultos com histórias divertidas e momentos interativos, onde a família toda se envolve, canta e se diverte.

Cascão

Magali

Cebolinha

Espetáculo Turma da Mônica

Além dos shows, o Na Praia oferece uma extensa programação para a criançada: oficinas, recreação, brinquedos infláveis, arvorismo e áreas molhadas.

Os ingressos já estão à venda no site e aplicativo da R2 produções e custam a partir de R$ 55.

Serviço:

Turma da Mônica em Brasília

Data: 13 de setembro Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: vendas pelo app/site R2.com.vc ou pelo site napraia.com.vc