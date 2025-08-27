27/08/2025
Universo POP
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy

Turma da Mônica chega a Brasília com dois shows no Festival Na Praia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
turma-da-monica-chega-a-brasilia-com-dois-shows-no-festival-na-praia

A capital vai ganhar uma dose extra de diversão com a chegada da Turma da Mônica ao festival Na Praia. Pela primeira vez na cidade, os personagens mais famosos dos quadrinhos de Mauricio de Sousa vão subir ao palco com duas apresentações de teatro musical no dia 13 de setembro.

Uma delas é o espetáculo Chico Bento – Interiores do Brasil, que leva o público para uma viagem pelo interior do país, cheia de risadas, músicas populares e coreografias que celebram a cultura regional.

Leia também

No segundo show, Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e Milena prometem conquistar crianças e trazer uma dose de nostalgia aos adultos com histórias divertidas e momentos interativos, onde a família toda se envolve, canta e se diverte.

4 imagensMagaliCebolinhaEspetáculo Turma da MônicaFechar modal.1 de 4

Cascão

Divulgação2 de 4

Magali

Divulgação3 de 4

Cebolinha

Divulgação4 de 4

Espetáculo Turma da Mônica

Divulgação

Além dos shows, o Na Praia oferece uma extensa programação para a criançada: oficinas, recreação, brinquedos infláveis, arvorismo e áreas molhadas.

Os ingressos já estão à venda no site e aplicativo da R2 produções e custam a partir de R$ 55.

Serviço:
Turma da Mônica em Brasília
Data: 13 de setembro Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)
Ingressos: vendas pelo app/site R2.com.vc ou pelo site napraia.com.vc

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.