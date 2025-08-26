26/08/2025
Universo POP
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

TV Brasil exibe final do Campeonato Brasileiro Feminino nesta terça

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
tv-brasil-exibe-final-do-campeonato-brasileiro-feminino-nesta-terca


Logo Agência Brasil

A TV Brasil transmite nesta terça-feira (26) todas as emoções da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A2 entre Botafogo e Santos. A bola vai rolar para o jogo de ida com pré-jogo a partir das 20h45, diretamente do Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

A equipe carioca avançou às finais do A2 após vencer o Fortaleza nos pênaltis. No tempo regulamentar, a partida encerrou em 1 a 1. Nas penalidades, as Gloriosas venceram por 5 a 3.

Notícias relacionadas:

Já o Santos, se classificou para às finais em confronto com o Atlético (MG). As Sereias da Vila derrotaram o clube mineiro nos pênaltis por 5 a 4, após vitória no tempo normal pelo placar de 2 a 1. As duas equipes finalistas já estão classificadas para a elite do futebol feminino em 2026.

A transmissão integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da Série A2, a emissora também exibe jogos das Séries A1 e A3 do Brasileirão Feminino e exibiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

>> Siga o perfil da Agência Brasil no Facebook 

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), torcedores de todo o Brasil poderão acompanhar a decisão em sinal aberto e gratuito, com qualidade de imagem e som.

Videocast Copa Delas

Para quem deseja aprofundar a experiência, o videocast Copa Delas, disponível no YouTube da TV Brasil, traz entrevistas, análises, comentários técnicos e bastidores dos clubes participantes.

Ao vivo e on demand

A programação da TV Brasil pode ser acompanhada pelo sinal aberto, TV por assinatura, parabólica e online. Os jogos ficam disponíveis ao vivo e sob demanda no TV Brasil Play, via site ou aplicativo gratuito para Android e iOS. Assista também pela WebTV

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.