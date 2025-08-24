tv-brasil:-sombrinha-comemora-50-anos-de-carreira-no-samba-na-gamboa







Para festejar os 50 anos de trajetória do sambista Sombrinha, referência histórica no gênero, a apresentadora Teresa Cristina recebe o cantor e compositor para um papo repleto de boas histórias e músicas autorais na edição inédita do programa Samba na Gamboa deste domingo (24), às 13h, na TV Brasil, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Anfitriã e convidado cantam sucessos compostos por Sombrinha com Jorge Aragão como as músicas Raiz e Flor, Ponta de Dor, Novo Endereço e Mutirão de Amor, que também contou com Zeca Pagodinho na parceria.

Notícias relacionadas:

Durante o programa, Sombrinha e Teresa Cristina ainda interpretam clássicos feitos pelo artista com o saudoso Arlindo Cruz, como Seja Sambista Também. Eles ainda fazem um duelo para terminar a roda de samba da emissora pública com o hino O Show tem que Continuar.

Formado na geração que marcou época no Cacique de Ramos, o artista começou a trajetória no Fundo de Quintal, fez uma lendária dupla com Arlindo Cruz e ganhou o mundo em carreira solo com hits da música brasileira que estão na boca do povo.

No dia 8 de setembro, Sombrinha se apresenta no Vivo Rio para comemorar a data com um show que vai resgatar grandes composições de sua vida musical e trazer participações especiais. Com direção artística de Diogo Nogueira, a performance do célebre veterano reúne Jorge Aragão, Xande de Pilares, Nina Wirti e Bebe Kramer, além do próprio filho de João Nogueira.

Produção original da TV Brasil, o programa Samba na Gamboa fica disponível no YouTube do canal e está no app TV Brasil Play. Com janela alternativa na telinha aos sábados, às 23h, a roda de samba ainda é transmitida na Rádio Nacional, também aos sábados, mais cedo, ao meio-dia, para toda a rede.

Fundo de Quintal

Sombrinha é um dos fundadores do Fundo de Quintal. Ele integrou a primeira formação do grupo ao lado de Bira Presidente, Ubirany, Sereno, Neoci, Almir Guineto e Jorge Aragão.

A sintonia musical com Arlindo Cruz, grande parceiro da trajetória de Sombrinha, é lembrada na produção da TV Brasil.

“A gente era unha e carne. No olhar a gente fazia uma letra. Fiz um samba com Arlindo em 15 minutos em Fortaleza. A letra dizia ‘Onde está / Me diga onde está’. Foi rápido e ‘pum’. Como se fosse palavras cruzadas mesmo. Era muita sintonia. Virginianos. Ele batizou meus três filhos. 45 anos de amizade. A gente já era uma dupla no Fundo de Quintal. Ensinei muito a ele e ele me ensinou muito”, afirma.

Primeiros acordes

Durante a conversa com Teresa Cristina na TV Brasil, Sombrinha conta para a apresentadora como descobriu o talento para a música ainda na juventude. Ele recorda a influência familiar desde a infância.

“Sou de uma família de músicos. Minha mãe cantava. Meu pai era músico. Ele ensinou todos nós a tocar violão. A partir dos 9, 10 anos, já arranhava no instrumento. Tinha vários violões em casa. Era um vício”, lembra.







Programa comemora 50 anos de trajetória do sambista Sombrinha, referência histórica no gênero Foto: TV Brasil

Programa

A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, no Rio. O palco é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa – bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Durante a nova temporada do Samba na Gamboa, Teresa Cristina recebe nomes consagrados do gênero como Áurea Martins, Dorina, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Nei Lopes, Tia Surica, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Neguinho da Beija Flor, Nei Lopes, Nelson Rufino, Nilze Carvalho, Péricles e Sombrinha.

O programa da TV Brasil também vai ter a presença de célebres artistas de outras matizes da música como Adriana Calcanhotto, Fabiana Cozza, Hermínio Bello de Carvalho, Mônica Salmaso, Roberta Sá, Simone Mazzer e Zé Renato.

O Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil, e horário alternativo aos sábados, às 23h.

O público pode curtir os conteúdos exclusivos no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. As edições também ganham espaço nas ondas da Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Serviço

Samba na Gamboa – domingo, dia 24/8, excepcionalmente, às 12h30, na TV Brasil

Samba na Gamboa – sábado, dia 30/8, ao meio-dia, na Rádio Nacional