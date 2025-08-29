Uefa coloca mágico em sorteio da Liga Europa e gera revolta na web

Escrito por Metrópoles
Nesta sexta-feira (29/8) a Uefa definiu os confrontos das fases de liga da Liga Europa e da Uefa Conference League. Apesar de grandes duelos sorteados, como Fenerbahçe x Aston Villa e Nottingham Forest x Porto, o que chamou a atenção foi a apresentação de um mágico durante o evento.

O ilusionista português Mário Daniel subiu ao palco do sorteio e fez desaparecer as bolinhas que estavam nos potes. Veja o momento:

 

Torcedores que acompanharam os sorteios das competições não gostaram da presença do mágico. Confira alguns comentários:

“Por que eles colocaram um mágico lançando alguns feitiços no sorteio da Europa League e da Conference League?”, disse um internauta.

“A Uefa disse que estava recorrendo a sorteios automatizados para tornar o processo mais rápido e fácil de entender. Então, naturalmente, antes do sorteio da Europa League, temos um mágico brincando com as bolas. Inacreditável”, afirmou outra pessoa.

Os sorteios da Liga Europa e da Conference League foram realizados de forma conjunta e totalmente automatizada, por um software e sem o auxílio das tradicionais bolinhas. Por isso, a Uefa fez a “brincadeira” de desaparecer com as esferas que, anteriormente, serviriam para definir os duelos das competições.

