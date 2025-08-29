Uefa coloca mágico em sorteio da Liga Europa e gera revolta na web

Nesta sexta-feira (29/8) a Uefa definiu os confrontos das fases de liga da Liga Europa e da Uefa Conference League. Apesar de grandes duelos sorteados, como Fenerbahçe x Aston Villa e Nottingham Forest x Porto, o que chamou a atenção foi a apresentação de um mágico durante o evento.

O ilusionista português Mário Daniel subiu ao palco do sorteio e fez desaparecer as bolinhas que estavam nos potes. Veja o momento:

Torcedores que acompanharam os sorteios das competições não gostaram da presença do mágico. Confira alguns comentários:

“Interessante assistir ao sorteio da Europa League. Começando com um Mágico fazendo as bolas desaparecerem, mostrando o quanto a UEFA adora enganar”.

“Por que eles colocaram um mágico lançando alguns feitiços no sorteio da Europa League e da Conference League?”

“A UEFA disse que estava recorrendo a sorteios automatizados para tornar o processo mais rápido e fácil de entender. Então, naturalmente, antes do sorteio da Europa League, temos um mágico brincando com as bolas. Inacreditável.”

“Zlatan ontem. Agora temos truques de mágica de um mágico antes do sorteio da Europa League”.

“Agora, há um mágico fazendo bolas desaparecerem antes do sorteio da Europa League começar. Não, sério”.

“A UEFA não está fazendo nada para denunciar os rumores de manipulação de resultados, colocando um mágico para adulterar as bolas do sorteio da Europa League”.

Os sorteios da Liga Europa e da Conference League foram realizados de forma conjunta e totalmente automatizada, por um software e sem o auxílio das tradicionais bolinhas. Por isso, a Uefa fez a “brincadeira” de desaparecer com as esferas que, anteriormente, serviriam para definir os duelos das competições.