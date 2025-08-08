Ufac abre processo seletivo para cadastro de reserva de docentes no Colégio de Aplicação

A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou, nesta sexta-feira (8), a abertura de um processo seletivo simplificado para formar cadastro de reserva de professores substitutos destinados ao Colégio de Aplicação (CAp). O edital nº 47/2025 contempla as áreas de Língua Portuguesa, Artes Visuais e Música e prevê contratações temporárias conforme a demanda da instituição.

De acordo com o documento, as inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 11 e 19 de agosto de 2025, por meio do endereço eletrônico https://sistemas2.ufac.br/concurso_docente. A taxa de participação é de R$ 80.

As etapas presenciais do certame ocorrerão em Rio Branco, no período de 1º a 16 de setembro de 2025. O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um, contada a partir da assinatura do primeiro contrato. A remuneração varia de acordo com a jornada e a titulação, podendo chegar a R$ 5.236,60 para carga horária de 40 horas com graduação. O contrato será definido conforme a necessidade da Ufac e poderá se estender por até dois anos.

O edital prevê vagas para ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros. Já para indígenas e quilombolas, não há previsão de vagas nesta seleção, de acordo com as regras estabelecidas no anexo IV. O edital completo e outras informações estão disponíveis em: https://www3.ufac.br/prograd/2025.