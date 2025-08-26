26/08/2025
Universo POP
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Caetano Veloso é parado em blitz em Brasília e policial se derrete por cantor; veja vídeo
Britney Spears revela traumas familiares e luta pelo reencontro com os filhos
Fortuna de bilhões: Jay-Z é coroado o músico mais rico do mundo
Protagonista! Marina Ruy Barbosa foi 1ª escolha para Suzane em “Tremembé”, diz autor

Ufac: inscrições para concurso público começam nesta quarta-feira

Salários chegam a R$ 14,2 mil; inscrições acontecem entre 27 de agosto e 15 de setembro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Universidade Federal do Acre (UFAC) anunciou a abertura de um Concurso Público destinado à contratação de professores do ensino superior em diversas áreas de atuação.

Sede do Campus Rio Branco da Ufac/Foto: Reprodução

De acordo com o edital, as oportunidades contemplam os seguintes campos:

  • Ensino de Física (1 vaga)

  • Entomologia (1 vaga)

  • Ensino de Química

  • Fitotecnia (1 vaga)

  • Genética (1 vaga)

  • Produção e Clínica Médica de Suínos e Aves (1 vaga)

  • Química Analítica (1 vaga)

  • Engenharia Civil – Estruturas / Hidráulica e Saneamento

  • Matemática (1 vaga)

  • Ciências Contábeis (3 vagas)

  • Enfermagem na Atenção Hospitalar e nos Ciclos de Vida (3 vagas)

  • Imunologia (1 vaga)

  • Política, Planejamento e Gestão em Saúde (1 vaga)

  • Criação Musical e Tecnologia: Composição (1 vaga)

  • Educação Especial (2 vagas)

  • Fundamentos da Educação (3 vagas)

  • Língua Estrangeira Moderna: Francês (2 vagas)

  • Língua Portuguesa (2 vagas)

  • Psicologia da Educação (2 vagas)

  • Linguística (1 vaga)

  • Ensino em Ciências Sociais (1 vaga)

  • Psicologia Social (Comunidades, movimentos sociais e políticas públicas) (2 vagas)

  • Processos Clínicos e Avaliativos (2 vagas)

  • Linguagens (1 vaga)

  • Teoria Literária e Literatura (1 vaga)

  • Direito (1 vaga)

  • Farmacologia, Microbiologia, Imunologia, Parasitologia e Patologia (1 vaga)

  • Fitossanidade (1 vaga)

  • Genética/Melhoramento Vegetal/Biologia Celular (1 vaga)

  • Matemática e Estatística (1 vaga)

💰 Salários e regime de trabalho

Os aprovados atuarão em dedicação exclusiva, com remuneração que varia de R$ 6.180,86 a R$ 14.288,85, de acordo com a titulação.

📌 Inscrições

As inscrições estarão abertas de 27 de agosto a 15 de setembro de 2025, exclusivamente de forma online. A taxa é de R$ 200,00, com possibilidade de solicitar isenção entre os dias 27 de agosto e 3 de setembro de 2025.

📝 Etapas de seleção

O concurso contará com três fases:

  • Prova escrita

  • Prova didática

  • Prova de títulos

O prazo de validade do certame será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Links

📌 Fonte: Universidade Federal do Acre (UFAC)/ PCI Concursos
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.