Ufac: inscrições para concurso público começam nesta quarta-feira

A Universidade Federal do Acre (UFAC) anunciou a abertura de um Concurso Público destinado à contratação de professores do ensino superior em diversas áreas de atuação.
De acordo com o edital, as oportunidades contemplam os seguintes campos:
Ensino de Física (1 vaga)
Entomologia (1 vaga)
Ensino de Química
Fitotecnia (1 vaga)
Genética (1 vaga)
Produção e Clínica Médica de Suínos e Aves (1 vaga)
Química Analítica (1 vaga)
Engenharia Civil – Estruturas / Hidráulica e Saneamento
Matemática (1 vaga)
Ciências Contábeis (3 vagas)
Enfermagem na Atenção Hospitalar e nos Ciclos de Vida (3 vagas)
Imunologia (1 vaga)
Política, Planejamento e Gestão em Saúde (1 vaga)
Criação Musical e Tecnologia: Composição (1 vaga)
Educação Especial (2 vagas)
Fundamentos da Educação (3 vagas)
Língua Estrangeira Moderna: Francês (2 vagas)
Língua Portuguesa (2 vagas)
Psicologia da Educação (2 vagas)
Linguística (1 vaga)
Ensino em Ciências Sociais (1 vaga)
Psicologia Social (Comunidades, movimentos sociais e políticas públicas) (2 vagas)
Processos Clínicos e Avaliativos (2 vagas)
Linguagens (1 vaga)
Teoria Literária e Literatura (1 vaga)
Direito (1 vaga)
Farmacologia, Microbiologia, Imunologia, Parasitologia e Patologia (1 vaga)
Fitossanidade (1 vaga)
Genética/Melhoramento Vegetal/Biologia Celular (1 vaga)
Matemática e Estatística (1 vaga)
💰 Salários e regime de trabalho
Os aprovados atuarão em dedicação exclusiva, com remuneração que varia de R$ 6.180,86 a R$ 14.288,85, de acordo com a titulação.
📌 Inscrições
As inscrições estarão abertas de 27 de agosto a 15 de setembro de 2025, exclusivamente de forma online. A taxa é de R$ 200,00, com possibilidade de solicitar isenção entre os dias 27 de agosto e 3 de setembro de 2025.
📝 Etapas de seleção
O concurso contará com três fases:
Prova escrita
Prova didática
Prova de títulos
O prazo de validade do certame será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
📌 Fonte: Universidade Federal do Acre (UFAC)/ PCI Concursos
✍️ Redigido por ContilNet Notícias