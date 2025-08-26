Ufac: inscrições para concurso público começam nesta quarta-feira

A Universidade Federal do Acre (UFAC) anunciou a abertura de um Concurso Público destinado à contratação de professores do ensino superior em diversas áreas de atuação.

De acordo com o edital, as oportunidades contemplam os seguintes campos:

Ensino de Física (1 vaga)

Entomologia (1 vaga)

Ensino de Química

Fitotecnia (1 vaga)

Genética (1 vaga)

Produção e Clínica Médica de Suínos e Aves (1 vaga)

Química Analítica (1 vaga)

Engenharia Civil – Estruturas / Hidráulica e Saneamento

Matemática (1 vaga)

Ciências Contábeis (3 vagas)

Enfermagem na Atenção Hospitalar e nos Ciclos de Vida (3 vagas)

Imunologia (1 vaga)

Política, Planejamento e Gestão em Saúde (1 vaga)

Criação Musical e Tecnologia: Composição (1 vaga)

Educação Especial (2 vagas)

Fundamentos da Educação (3 vagas)

Língua Estrangeira Moderna: Francês (2 vagas)

Língua Portuguesa (2 vagas)

Psicologia da Educação (2 vagas)

Linguística (1 vaga)

Ensino em Ciências Sociais (1 vaga)

Psicologia Social (Comunidades, movimentos sociais e políticas públicas) (2 vagas)

Processos Clínicos e Avaliativos (2 vagas)

Linguagens (1 vaga)

Teoria Literária e Literatura (1 vaga)

Direito (1 vaga)

Farmacologia, Microbiologia, Imunologia, Parasitologia e Patologia (1 vaga)

Fitossanidade (1 vaga)

Genética/Melhoramento Vegetal/Biologia Celular (1 vaga)

Matemática e Estatística (1 vaga)

💰 Salários e regime de trabalho

Os aprovados atuarão em dedicação exclusiva, com remuneração que varia de R$ 6.180,86 a R$ 14.288,85, de acordo com a titulação.

📌 Inscrições

As inscrições estarão abertas de 27 de agosto a 15 de setembro de 2025, exclusivamente de forma online. A taxa é de R$ 200,00, com possibilidade de solicitar isenção entre os dias 27 de agosto e 3 de setembro de 2025.

📝 Etapas de seleção

O concurso contará com três fases:

Prova escrita

Prova didática

Prova de títulos

O prazo de validade do certame será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

📌 Fonte: Universidade Federal do Acre (UFAC)/ PCI Concursos

✍️ Redigido por ContilNet Notícias