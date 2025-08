Ufac: inscrições para concurso público encerram nesta semana

A Universidade Federal do Acre (UFAC) divulgou uma retificação do Concurso Público, que tem por objetivo a contratação de profissionais da carreira de técnico-administrativo em educação.

Segundo o documento (retificação I), houve alteração na distribuição das vagas. As 32 oportunidades são para as seguintes áreas:

Vagas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Rio Branco : Técnico em Laboratório – Área: Anatomia Humana (2 vagas); Técnico em Laboratório – Área: Anatomia Animal (1 vaga); Técnico em Laboratório – Área: Entomologia (1 vaga); Técnico em Tecnologia da Informação (4 vagas); Analista de Tecnologia da Informação (2 vagas); Estatístico (1 vaga); Pedagogo (1 vaga); Técnico em Assuntos Educacionais (14 vagas); Tecnólogo – Área Construção Civil (1 vaga).

Cruzeiro do Sul: Técnico em Laboratório – Área: Química (1 vaga); Bibliotecário Documentalista (1 vaga); Técnico em Assuntos Educacionais (1 vaga).

No quantitativo de vagas mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PCD, PPP, Ind, Qui) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Para concorrer, é necessário que o candidato tenha graduação na respectiva área. Os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 3.029,90 a R$ 4.761,96, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00.

Procedimentos e prazos

Os interessados podem se inscrever a partir das 14h do dia 7 de julho de 2025 até às 23h59 do dia 7 de agosto de 2025, pelo site do Instituto ACCESS, mediante o pagamento da taxa de R$ 90,00 a R$ 150,00.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 14 de setembro de 2025. O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

