Ufac: inscrições para processo seletivo encerram nesta semana

A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou um novo processo seletivo para preencher nove vagas de Professor Substituto em seu Colégio de Aplicação (CAp). As oportunidades são para candidatos com nível superior e incluem as áreas de Língua Portuguesa, Artes Visuais e Música, com três vagas para cada.

Os aprovados terão uma jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais, com salários que variam de R$ 3.590,43 a R$ 5.236,60. As inscrições estão abertas até o dia 19 de agosto de 2025 no site da universidade, com uma taxa de inscrição de R$ 80,00.

O processo de seleção contará com diversas fases, como prova escrita, prova prática, prova didática, seminário e entrevista. As etapas estão previstas para ocorrer entre os dias 1 e 16 de setembro de 2025.

Links

Fonte: Universidade Federal do Acre (Ufac)

Redigido por Contilnet.