Ufac: inscrições para processo seletivo encerram nesta terça-feira

Oportunidades para nível superior no colégio de aplicação têm salários de até r$ 5,2 mil

A Universidade Federal do Acre (Ufac) divulgou a abertura de um novo processo seletivo para preencher nove vagas de Professor Substituto no Colégio de Aplicação (CAp). As oportunidades são para candidatos com nível superior nas áreas de Língua Portuguesa (3 vagas), Artes Visuais (3 vagas) e Música (3 vagas).

Sede do Campus Rio Branco da Ufac/Foto: Reprodução

O salário mensal varia entre R$ 3.590,43 e R$ 5.236,60, para uma jornada de 20 a 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 desta terça-feira, 19 de agosto, no site oficial da universidade. A taxa de inscrição é de R$ 80,00.

O processo seletivo contará com diversas etapas, incluindo prova escrita, prática e didática, além de um seminário e uma entrevista, com previsão de realização entre 1 e 16 de setembro de 2025.

Fonte: PCI Concursos

Redigido por Contilnet.

