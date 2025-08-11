12 de agosto de 2025
Ufac: novo processo seletivo abre nove vagas para professor substituto

Oportunidades para candidatos de nível superior nas áreas de Língua Portuguesa, Artes Visuais e Música

A Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu inscrições para um novo processo seletivo com nove vagas para o cargo de Professor Substituto. As oportunidades são para o Colégio de Aplicação da Ufac (CAp), nas áreas de Língua Portuguesa (3 vagas), Artes Visuais (3 vagas) e Música (3 vagas).

Detalhes sobre as vagas

A jornada de trabalho para os aprovados varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal entre R$ 3.590,43 e R$ 5.236,60. As inscrições podem ser feitas no site da Ufac, no período de 11 a 19 de agosto de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 80,00.

O processo seletivo será realizado por meio de provas escrita, prática, didática, seminário e entrevista. As etapas estão previstas para ocorrer entre os dias 1 e 16 de setembro de 2025.

Foto: Reprodução

Fonte: PCI Concursos

Redigido por Contilnet.

