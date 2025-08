UFC: Tatsuro Taira vence luta principal e poderá brigar por cinturão

No Vegas 108, evento de Fight Night do UFC, nesse sábado (2/8), a disputa principal ficou por conta dos asiáticos. O japonês Tatsuro Taira venceu o sul-coreano Hyung Sung Park por finalização no segundo round.

Com este resultado, Taira pulou para a 6ª colocação no ranking dos peso-mosca e pode brigar pelo cinturão.

O evento contou com a participação de sete atletas brasileiros. A luta anterior à coprincipal foi a de Elves Brener, pelo peso-leve. Após os três rounds, os juízes decidiram a favor da vitória de Esteban Ribovics.

Quem não economizou esforços foi Karol Rosa. A luta entre a brasileira e Nora Cornolle também durou os três assaltos, e Karol se consagrou ganhadora.

Ainda na lista de brasileiros vencedores na noite, entram Elizeu Capoeira, Rodolfo Vieira e Rafael Macapá. Além de Elves, outros dois que não foram capazes de buscar o triunfo foram Ketlen Souza e Felipe Bunes, derrotado por Macapá.