Última chance: 10 coisas para aproveitar no EA FC 25 antes do EA FC 26

O novo jogo da Electronic Arts chega em setembro, mas ainda dá para aproveitar a versão atual e se preparar para a próxima temporada

Com o lançamento do EA Sports FC 26 se aproximando, o TechTudo listou 10 coisas que os jogadores podem aproveitar na versão atual do jogo, o EA FC 25. Essa é a oportunidade perfeita para aprender as mecânicas, se despedir dos jogadores e times que não estarão na nova versão e se preparar para a próxima temporada do futebol virtual.

Jude Bellingham recebe bastante destaque na campanha promocional de EA FC 26 — Foto: Divulgação/EA

Prepare-se para o novo jogo

  1. Comece no Ultimate Team: Se você nunca jogou no modo, esta é a hora de aprender suas funcionalidades, como o gerenciamento de moedas, a compra de cartas e a montagem de elencos.
  2. Compre jogadores mais baratos: Com a queda drástica nos preços, você pode montar um time competitivo por um custo bem menor. Por exemplo, a carta “Winter Wildcard” do Neymar Jr., que chegou a custar 8 milhões de moedas, agora está avaliada em cerca de 416 mil.
  3. Participe dos eventos de fim de temporada: A EA costuma oferecer recompensas no Ultimate Team que podem ser usadas no próximo lançamento, como pacotes de ouro, jogadores por empréstimo e itens cosméticos.

Despedidas e novas táticas

  1. Termine sua carreira com estilo: Se você tem uma carreira no modo técnico ou jogador, dê o último gás para encerrar o ciclo antes de começar uma nova jornada do zero no EA FC 26.
  2. Aproveite times que podem sair do jogo: Alguns clubes, como Sassuolo, Granda e Almeria, foram rebaixados e podem não ter o licenciamento no novo game.
  3. Jogue com atletas que sairão do jogo: Aproveite a chance de jogar com lendas que se aposentaram, como Toni Kroos, Andrés Iniesta e Leonardo Bonucci, ou jogadores que se transferiram para times não licenciados, como Neymar Jr.
  4. Experimente o modo Rush 5×5: Aproveite para conhecer este modo de jogo rápido e divertido, em que as regras são adaptadas para partidas de cinco contra cinco.
  5. Despeça-se das mecânicas da gameplay: A jogabilidade costuma sofrer mudanças em cada nova versão. Abuse das mecânicas de dribles, passes e finalizações do EA FC 25 para se preparar para as novidades.
  6. Teste diferentes formações táticas: Saia da zona de conforto e experimente novas formações, como o 5-4-1, 3-5-2 ou 4-2-4, para surpreender os adversários no EA FC 26.

Mais benefícios

  1. Assine o EA Play: A assinatura garante 10 horas de teste no EA FC 25, conteúdos extras e, para quem comprar o EA FC 26, 10% de desconto.

Fonte: TechTudo

Redigido por Contilnet.

