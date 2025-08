Última conversa entre Isis Valverde e pai chocou atriz: “Posso ir”

A atriz Isis Valverde abriu o coração e falou sobre sua relação com o pai, Rubens Valverde, que morreu em 2020 aos 65 anos. A famosa afirmou que ele duvidava de sua carreira de atriz no início, já que ela saiu de uma cidade pequena de Minas Gerais para tentar a fama no Rio de Janeiro. Ela também surpreendeu ao revelar o teor da última conversa que teve com o pai.

Carreira

Isis Valverde, que foi revelada ao grande público na novela Sinhá Moça, de 2006, conversou com Pedro Bial durante o Conversa com Bial da última sexta-feira (1º/8) e afirmou que o pai não acreditava que ela poderia alcançar o sucesso na televisão devido a sua origem humilde.

“Não é que meu pai odiava que eu fosse atriz, ele me apoiava em tudo, me amava incondicionalmente. Mas ele falava: ‘Minha filha, você é de Aiuruoca [em Minas Gerais], tem quatro mil habitantes, você viu o tamanho Brasil e da Globo? Acha mesmo que vai sair daqui, ir para o Rio de Janeiro e conseguir um papel? Minha filha, não tem como.’”

Última conversa

Além disso, Isis Valverde se emocionou ao lembrar da morte repentina do pai, aos 65 anos, em 2020. Ainda em conversa com o jornalista da Globo, a famosa afirmou que teve a impressão que o patriarca parecia “sentir” que iria partir.

“Antes de morrer, ele falou uma coisa muito louca pra mim. Parece que, às vezes, a pessoa sabe que vai embora. A gente estava lá em casa, e ele olhando para a casa, falou: ‘É, agora eu posso ir embora’. Aí, falei: ‘Pai, que conversa é essa?’. E ele: ‘Agora você está bem, não precisa mais de mim’ […] Acho que a pessoa sente algumas coisas”, disse.

Isis Valverde se casou em maio com o empresário Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa Camargo. O casal, que oficializou a união civil no fim do ano passado, recebeu amigos e familiares na Ville lá Rochelleu, localizada na Jarinu, interior de São Paulo, e pediram que os convidados evitassem usar celulares durante a cerimônia, comandada por um padre do Espírito Santo, amigo do casal.