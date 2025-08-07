8 de agosto de 2025
Última hora: Faustão é internado em São Paulo e filho cancela festa

O apresentador foi hospitalizado devido a uma infecção na perna, fazendo com que João Silva adiasse um evento com a presença de diversos famosos

João Silva, filho do apresentador Faustão, cancelou de última hora uma grande festa que aconteceria na noite desta quinta-feira (7/8) na casa da família em São Paulo. O evento, que reuniria diversas personalidades do meio artístico, foi adiado devido à internação do pai.

Segundo o colunista Erlan Bastos, Faustão foi hospitalizado para tratar uma infecção na perna. Apesar do motivo real, a equipe de João Silva comunicou oficialmente aos convidados que o cancelamento se deu por “motivos pessoais”.

Entre os convidados confirmados estavam Bruna Marquezine, Tiago Leifert, Sandy, Luciano Huck, Angélica e Tom Cavalcante. Em nota enviada, a equipe informou que uma nova data será anunciada em breve.

Histórico de saúde

Faustão passou por dois transplantes nos últimos anos. Em agosto de 2023, ele recebeu um transplante de coração no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, devido a uma insuficiência cardíaca. Em fevereiro de 2024, precisou de um novo procedimento: um transplante de rim.

Desde então, o apresentador mantém um acompanhamento médico contínuo, incluindo sessões de hemodiálise. No início de 2025, ele já havia sido internado para tratar outra infecção, mas recebeu alta dias depois.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

