Última noite da Expoacre registra filas quilométricas e trânsito intenso para acesso ao Parque de Exposições

O encerramento da Expoacre 2025, na noite deste domingo (3), levou uma multidão ao Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Filas quilométricas se formaram na entrada principal do parque, com um grande fluxo de pessoas ansiosas para garantir lugar no último dia da maior feira de negócios e entretenimento do Acre.

Além das longas filas de pedestres, o trânsito na região também ficou bastante congestionado. As avenidas de acesso ao parque registraram lentidão e filas extensas de veículos.

Muitos motoristas enfrentaram dificuldade para estacionar ou sequer se aproximar da entrada da feira. Agentes de trânsito foram mobilizados para tentar organizar o fluxo e evitar maiores transtornos.

O principal motivo da movimentação foi o show da dupla sertaneja Jorge & Mateus, atração mais esperada da programação musical deste ano. A expectativa de público superlotando o espaço reforça a projeção feita pelo governo do Estado de que esta edição deve ter batido recorde de público e negócios.

