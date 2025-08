Última noite de Expoacre tem show de Jorge e Mateus previsto para às 23h

A noite deste domingo (3) marca o encerramento da 50ª edição da Expoacre, com uma programação especial que promete atrair uma multidão ao Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. A atração principal é o show dos cantores renomados Jorge e Mateus, previsto para iniciar às 23h, na Arena de Shows do evento.

Os ingressos, distribuídos previamente mediante a doação de alimentos, já estão esgotados, o que reforça a expectativa de grande público para a apresentação. A dupla, uma das mais populares do cenário sertanejo nacional, promete embalar os fãs com hits que marcaram gerações.

Neste último dia de feira, o governo do Acre convida o público para também aproveitar uma variedade de atividades, desde a visitação aos estandes comerciais e institucionais, até a degustação de pratos típicos da gastronomia acreana. Competições de motocross e atrações culturais seguem movimentando o espaço.

Com uma trajetória iniciada há cinco décadas, a Expoacre 2025 consolidou-se como uma vitrine do desenvolvimento econômico e cultural do estado. Esta edição comemorativa foi marcada por recorde de visitantes e uma ampla programação voltada à inovação, negócios e lazer.