Última noite do Festival do Açaí em Feijó promete agitar o domingo com show de Natanzinho Lima

Fechando com chave de ouro a 26ª edição do Festival do Açaí, Feijó se prepara para receber neste domingo, 17 de agosto de 2025, o show de Natanzinho Lima, atração principal da noite de encerramento. A expectativa é de que milhares de pessoas se reúnam no Parque de eventos da cidade para viver uma experiência intensa de música e cultura regional.

Natanzinho Lima traz ao palco um ritmo próprio que mistura forró e sertanejo, com energia contagiante e presença marcante, elementos que prometem fazer desta celebração um momento inesquecível.

O Festival do Açaí, reconhecido por celebrar a cultura local e o principal produto da região, atrai visitantes de toda parte do Acre e de estados vizinhos. Não é à toa que Feijó é considerada a identidade do açaí: o fruto produzido na cidade é famoso por sua textura mais espessa e sabor naturalmente adocicado.

Além do show, o Festival representa um encontro vibrante entre música, tradição e economia local. A festividade não só fortalece a identidade cultural da região, mas também impulsiona o turismo e o comércio, com milhares de pessoas consumindo diretamente o açaí em suas formas mais autênticas, além da programação de entretenimento gratuita