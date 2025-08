Última semana: inscrições para o concurso do ITA terminam nesta sexta-feira

As inscrições para o concurso do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) se encerram nesta sexta-feira (8/8). São ofertadas 110 vagas, com salário inicial que pode chegar a R$ 14.192,64.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do ITA e preencher o formulário eletrônico. Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento da taxa, que varia de acordo com o cargo:

Professor e Pesquisador : R$ 200,00

e : R$ 200,00 Tecnologista e Técnico: R$ 180,00

Panorama do concurso

Organizado por comissão própria, o edital oferta 110 vagas, distribuídas entre os cargos de professor, tecnologista, pesquisador e técnico. As vagas são destinadas à sede da instituição, localizada em São José dos Campos, em São Paulo, e parte é destinada ao novo campus de Fortaleza (CE).

A remuneração total pode variar de R$ 5.844,94 a R$ 14.192,64. A distribuição é a seguinte:

Professor (50 vagas): até R$ 13.288,85

(50 vagas): até Tecnologista (20 vagas): até R$ 13.126,20

(20 vagas): até Pesquisador (15 vagas): até R$ 14.192,64

(15 vagas): até Técnico (25 vagas): até R$ 5.844,94

As avaliações, com datas a definir, serão divididas entre diferentes etapas. A depender do cargo escolhido, os candidatos realizarão provas objetivas, discursivas, orais e de títulos.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet.