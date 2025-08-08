Última vaga: Vasco vence o CSA e avança às quartas da Copa do Brasil

O Vasco garantiu a última vaga para as quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o CSA por 3 a 1 em São Januário, na noite desta quinta-feira (7/8). Todos os gols do time carioca foram marcados no primeiro tempo por Rayan, Coutinho e Tche Tche. Brayann descontou para os visitantes na segunda etapa.

O adversário do Vasco será definido em sorteio que acontece na próxima terça-feira (12/8), às 10h, na sede da CBF. Com o avanço, o clube recebeu uma premiação de R$ 4,7 milhões.

Resumo da partida

O Vasco dominou o primeiro tempo, com gols de Rayan aos 19 minutos, Coutinho aos 30 e Tche Tche aos 45. O time alagoano ainda teve um gol anulado por impedimento.

No segundo tempo, o CSA diminuiu o placar logo no primeiro minuto com um gol de cabeça de Brayann. O Vasco ainda teve chances de marcar o quarto gol, mas não conseguiu converter.

Apesar da pressão do CSA, que teve boas chances no segundo tempo, o time carioca conseguiu segurar o placar e garantiu a sua vaga.

Fonte: CBF Redigido por Contilnet.