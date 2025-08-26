Últimas notícias sobre o concurso PRF: o que falta para o edital?

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue aguardando a autorização oficial do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para lançar um novo concurso público. Apesar disso, a expectativa entre os concurseiros é grande.

Em 8 de agosto de 2025, a PRF encaminhou um pedido formal ao MGI solicitando a abertura de 263 vagas para o cargo de Policial Rodoviário Federal, além de 248 vagas para Agente Administrativo dentro do Plano Especial de Cargos da corporação. O objetivo é recompor o efetivo legal de 13.098 policiais e reduzir o déficit que tende a aumentar com novas aposentadorias.

📌 Previsão do edital

O edital para Agente Administrativo tem previsão de publicação em agosto de 2025, com provas em outubro e nomeações a partir de janeiro de 2026. Já o edital para Policial Rodoviário Federal ainda não tem data definida, mas a expectativa é que a autorização saia ainda em 2025, com provimento das vagas ao longo de 2026.

📌 Criação de novos cargos

Está em discussão no Congresso uma Medida Provisória que prevê a criação de 4.902 novos cargos policiais, o que pode elevar o efetivo da PRF para 18 mil servidores. Além disso, a PEC da Segurança Pública propõe a criação da Polícia Viária Federal, que assumiria o policiamento ostensivo em rodovias, ferrovias e hidrovias federais.

📌 Salários

Com o reajuste aprovado pelo Projeto de Lei 1213/24, os salários já estão definidos de forma escalonada:

Agosto de 2024 → R$ 11.114,60

Maio de 2025 → R$ 11.670,33

Maio de 2026 → R$ 12.253,84

No topo da carreira, o valor pode chegar a R$ 23 mil.

📌 Último concurso PRF

O último certame foi realizado em 2021, organizado pelo Cebraspe, e ofertou 1.500 vagas para policial rodoviário federal, com salário inicial de R$ 9.899,88. Mais de 304 mil candidatos se inscreveram, gerando uma média de 202 por vaga.

A seleção contou com provas objetivas e discursivas, Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica, exames de saúde, investigação social e Curso de Formação Policial (CFP).

Resumo

Situação: vagas solicitadas

Cargo: Policial Rodoviário Federal

Vagas: 263 (pedido)

Salário inicial: R$ 12.253,84

Escolaridade: nível superior

Último edital

