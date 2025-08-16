Ultrafarma emite nota após soltura de Sidney Oliveira; leia

A Ultrafarma se manifestou oficialmente em uma nota encaminhada à coluna Fábia Oliveira nessa sexta-feira (15/8) após a soltura de seu fundador, Sidney Oliveira, preso na última semana no âmbito da Operação Ícaro.

No comunicado, a empresa afirmou que está colaborando com as investigações e que todos os fatos serão esclarecidos durante o processo.

O que disse o comunicado

“A Uttrafarma informa que está colaborando com a investigação, as informações veiculadas serão devidamente esclarecidas no decorrer do processo e demonstrará a inocência no curso da instrução. A marca segue comprometida com a transparência, a legalidade e trabalho legítimo, sobretudo, com a confiança que milhões de brasileiros depositam diariamente na empresa.”

Nota divulgada pela Ultrafarma.

Sidney Oliveira, dono da rede Ultrafarma

Sidney Oliveira, dono da rede Ultrafarma

Sidney Oliveira, dono da rede Ultrafarma

Sidney Oliveira, dono da rede Ultrafarma

Sidney Oliveira.

Fiança de R$ 25 milhões

Sidney Oliveira e Mário Otávio Gomes, presidente da Fast Shop, foram liberados no fim da tarde desta sexta-feira, um dia antes do término do prazo da prisão temporária de cinco dias após pagarem uma fiança de R$ 25 milhões.

O Ministério Público de São Paulo optou por não solicitar a prorrogação da medida, considerando que o uso de tornozeleira eletrônica e a retenção dos passaportes seriam suficientes para garantir que os empresários não fugissem.

Os dois haviam sido detidos na última quarta-feira (12/8), durante a Operação Ícaro, deflagrada pelo Gedec, grupo do Ministério Público de São Paulo.

Entenda

A investigação apura um esquema de propina envolvendo auditores fiscais da Secretaria da Fazenda, que teriam recebido vantagens por meio da antecipação de créditos fiscais para empresas do setor.

O principal alvo do esquema, de acordo com os promotores, era o fiscal Artur Gomes da Silva Neto, que teria movimentado cerca de R$ 1 bilhão por meio de uma empresa registrada em nome da mãe.

No caso de Artur, o Ministério Público deve avaliar a continuidade da prisão temporária ou a decretação de prisão preventiva, além de cogitar a possibilidade de acordo de colaboração premiada para revelar informações sobre outras empresas investigadas.