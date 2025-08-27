27/08/2025
Universo POP
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Ulysses acompanha na Embaixada dos EUA segunda turma de policiais contemplados com curso da SWAT

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O deputado federal Coronel Ulysses (UB-AC) esteve nesta quarta-feira na Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, para acompanhar a entrevista dos operadores de segurança contemplados com a segunda turma do curso de treinamento da SWAT americana. O programa é resultado direto de emenda parlamentar de sua autoria, que garante aos policiais brasileiros acesso a uma das formações mais reconhecidas do mundo.

Coronel Ulysses ressaltou que esse investimento é um marco em seu mandato, reafirmando o compromisso de destinar recursos para aquilo que realmente impacta a vida da população: a valorização e a capacitação das forças de segurança.

“Esse curso só está acontecendo porque destinamos uma emenda específica para essa finalidade. Tenho convicção de que investir na preparação dos nossos policiais é salvar vidas de brasileiros. Não há recurso público mais bem aplicado do que aquele que fortalece quem protege a sociedade”, destacou o parlamentar.

O deputado lembrou que a primeira turma de treinamento também foi possível graças à sua iniciativa, e reforçou que o projeto será ampliado para alcançar ainda mais profissionais.

“A cada nova turma enviada para aprender com a SWAT, estamos trazendo de volta conhecimento, estratégia e preparo para enfrentar o crime organizado no Brasil. Isso é resultado do nosso mandato, do nosso compromisso e da nossa responsabilidade com a segurança pública”, completou.

Com essa ação, Coronel Ulysses reafirma seu protagonismo nacional na luta por uma segurança pública moderna, eficiente e preparada para enfrentar os maiores desafios do país.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.