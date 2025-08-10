Um ano após instalação de estátua, Templo de Lúcifer segue interditado e aguarda decisão judicial

No dia 9 de agosto de 2024 foi instalada, em Gravataí, Região Metropolitana de Porto Alegre, a estátua de Lúcifer, marco que antecedeu a criação da Nova Ordem de Lúcifer na Terra. Um ano depois, o templo situado no mesmo terreno permanece interditado por decisão judicial, e os membros da ordem seguem aguardando uma definição sobre o futuro do espaço.