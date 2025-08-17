Um ano sem Silvio Santos: relembre cinco momentos icônicos do apresentador

Há um ano, o Brasil perdia o maior comunicador de sua história: o apresentador Silvio Santos, aos 93 anos. Ele faleceu no Einstein Hospital Israelita, onde estava internado.

Quando faleceu, ele já estava afastado de seu programa no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), mas nunca foi – e jamais será – esquecido pelos brasileiros.

Em sua característica música, era dito que ‘do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar’, e o Brasil sorriu muito assistindo ao programa icônico do apresentador.

Fã do Raça Negra

Nos anos 2000, no ‘Topa Tudo por Dinheiro’, Silvio levou um fã fanático pelo Raça Negra ao programa. Ele tinha apenas quatro anos de idade, e o apresentador fez de tudo para o garotinho acreditar que ninguém gostava do Raça Negra, só ele. No fim, o menino conheceu os ídolos.

Silvio cai no tanque de água

Outra vez em um dos seus quadros, Silvio foi testar um jogo do tanque de água em que a plateia participava. Não deu outra, o patrão caiu na água ao vivo e a cena ficou eternizada na televisão brasileira.

Ligação para a própria casa

E quando ele resolveu ligar para a própria casa ao vivo? O funcionário atendeu, achou que era trote e desligou na cara do chefe. Ele ligou de novo e tirou uma onda com o atendente.

Crise de riso ao vivo

Algumas vezes, Silvio Santos riu de si mesmo, pois a piada nem sempre era tão boa assim. Mas era difícil não rir junto quando ele dava aquela risada clássica.

Jovem da risada engraçada

Por fim, às vezes ele encontrava alguém que ria tanto quanto ele. E claro, um encontro desse só podia virar um momento icônico da televisão.

Quem foi Silvio Santos?

Senor Abravanel – que mais tarde se tornou Silvio Santos – nasceu em 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro. Ele já foi dono de banco, pré-candidato à presidência da República (1989) e ficou mais de 60 anos trabalhando na TV.

Foi nas ruas do Rio que Silvio demonstrou seu talento para comunicação e habilidade com o público. Devido à voz marcante, ele recebeu um convite para ser locutor, no entanto, não ficou por muito tempo na profissão. Afinal, ser camelô era mais vantajoso profissionalmente.

Em 1958, Silvio adquiriu o Baú da Felicidade, que antes pertencia ao radialista Manoel de Nóbrega. Para quem não se lembra, o cliente precisava pagar um carnê mensal e, no fim do ano, recebia uma caixa de brinquedos.

O negócio do apresentador cresceu e ele criou lojas onde os próprios clientes poderiam ir lá trocar o dinheiro investido por itens que estivessem disponíveis, incluindo eletrodomésticos.

Em 1961, Silvio fez sua primeira aparição na televisão. Com cerca de 30 anos estreou na TV Paulista no programa “Vamos Brincar de Forca” – visionário, ele aproveitava o espaço para divulgar o Baú da Felicidade.

Pouco depois, além de brinquedos e eletrodomésticos, Silvio começou a incluir carros e casas entre os prêmios de pagantes do Baú da Felicidade.

Depois, Silvio criou o Baú Financeira e a Liderança da Capitalização – este último comercializava a Tele Sena, que é vendida até os dias atuais.

Além disso, Silvio trabalhou na TV Globo – onde deu início ao Programa Silvio Santos, que completou 60 anos em junho. Porém, por não conseguir ser acionista do grupo, decidiu sair da emissora. Ele ainda trabalhou na TV Tupi e Record TV – nesta última foi dono de 50% das ações da filial em São Paulo.

Em agosto de 1981, o apresentador assinou a concessão do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, dando início a história da emissora.

E, não parou por aí. Em 2006, o dono do SBT criou a empresa de cosméticos “Jequiti” e, no ano seguinte, lançou o hotel Sofitel Jequitimar Guarujá, no litoral de São Paulo, com apartamentos luxuosos.