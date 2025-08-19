Um mês após morte de bióloga, causada por linha de cerol, família ainda aguarda investigações

Exatamente um mês após a morte da bióloga Jéssica Souza dos Santos, de 33 anos, vítima de uma linha com cerol em Cruzeiro do Sul, o caso segue sem respostas públicas sobre a responsabilização dos envolvidos.

A tragédia aconteceu em 19 de julho, quando Jéssica trafegava de motocicleta pela ladeira da Escola Dom Henrique, no bairro João Alves. Ela foi atingida no pescoço por uma linha cortante e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O episódio gerou comoção em todo o estado e reacendeu o debate sobre a necessidade de fiscalização mais rigorosa contra o uso do cerol.

Após o ocorrido, o Ministério Público do Acre (MPAC) instaurou uma notícia de fato criminal e requisitou a abertura de um inquérito policial, com prazo de 30 dias. O órgão determinou a realização de perícia técnica no local, coleta de imagens de câmeras de segurança, análise da linha, além do exame necroscópico e oitivas de testemunhas. Também foi definido que relatórios parciais deveriam ser encaminhados a cada 15 dias à Promotoria de Justiça Criminal de Cruzeiro do Sul.

No entanto, passados 30 dias, nenhuma atualização oficial foi divulgada pela Polícia Civil ou pelo MPAC. Familiares e amigos aguardam por informações, enquanto a população cobra medidas concretas para que casos semelhantes não voltem a acontecer.

Relembre o caso

No dia 19 de julho, a bióloga Jéssica Souza dos Santos, de 33 anos, voltava para casa de motocicleta quando foi atingida por uma linha com cerol na descida da ladeira da Escola Dom Henrique, em Cruzeiro do Sul. O corte no pescoço foi fatal, e a vítima morreu ainda no local. O caso provocou forte repercussão e mobilizou autoridades estaduais.