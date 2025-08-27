Uma em cada três mulheres violentadas em SP tem menos de 17 anos

Pelo menos 30% das mulheres vítimas de violência sexual nos primeiros seis meses do ano em 2025 no estado de São Paulo têm menos de 17 anos de idade, indicam dados do Mapa Nacional da Violência de Gênero, divulgado nessa terça-feira (26/8) pelo Senado Federal.
O total de 221 meninas vítimas de violência sexual significa que quase uma a cada três mulheres violentadas no estado é menor de idade, sendo criança ou adolescente, entre janeiro e junho desde ano.
A pesquisa também indicou a ocorrência de 187 estupros por dia em todo o país, que vitimam principalmente mulheres (85%).
A violência contra a mulher em SP
- O total das 747 vítimas paulistas do primeiro semestre do ano equivale a 3,17 casos a cada 100 mil habitantes.
- A maior parte dos episódios (62,5%) ocorreu em uma residência, seja da vítima ou do agressor, em seguida de vias públicas (20,6%) e estabelecimentos comerciais (9,2%).
- Uma parcela esmagadora (745 dos casos) ocorreu sem emprego de arma para a prática da violência.
- A vitimização por faixa etária é bastante equilibrada, sendo mais frequente a violência contra mulheres entre 30 e 59 anos (34,1%), seguida de 18 a 29 anos (33,6%) e de até 17 anos (30,2%). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
- No recorte estadual, não há classificação de vítimas por raça. O cenário nacional mostra, no entanto, que a maior parte das vítimas é formada por pardas (33,5%), seguida de mulheres brancas (17%) e pretas (8,4%). Em 38,8% dos casos, a raça não é informada.