Uma em cada três mulheres violentadas em SP tem menos de 17 anos

Pelo menos 30% das mulheres vítimas de violência sexual nos primeiros seis meses do ano em 2025 no estado de São Paulo têm menos de 17 anos de idade, indicam dados do Mapa Nacional da Violência de Gênero, divulgado nessa terça-feira (26/8) pelo Senado Federal.

O total de 221 meninas vítimas de violência sexual significa que quase uma a cada três mulheres violentadas no estado é menor de idade, sendo criança ou adolescente, entre janeiro e junho desde ano.

A pesquisa também indicou a ocorrência de 187 estupros por dia em todo o país, que vitimam principalmente mulheres (85%).

A violência contra a mulher em SP