22/08/2025
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista

Chef e influenciadora deixaram de se seguir e apagaram trechos do programa que foi ao ar nesta semana

A relação entre Paola Carosella e Blogueirinha parece ter azedado após a participação da chef no programa De Frente com a Blogueirinha, exibido pela DiaTV, na última segunda-feira (18).

Nos últimos dias, internautas notaram que ambas deixaram de se seguir no Instagram e apagararam trechos da entrevista de suas redes sociais. O episódio levantou suspeitas de um desentendimento ocorrido após a gravação.

Chef foi a entrevista na segunda (18) por Blogueirinha (Reprodução/Internet)

Durante a entrevista, a apresentadora chegou a questionar Paola sobre um suposto romance com o colega de MasterChef Brasil, Henrique Fogaça. A chef, no entanto, tratou o tema com naturalidade e até fez brincadeiras no ar, o que afastou, a princípio, a hipótese de que esse teria sido o motivo do climão.

A situação ganhou novos contornos quando Blogueirinha repercutiu trechos da entrevista em suas redes sociais. Em um dos momentos, a influenciadora fez uma insinuação envolvendo a sexualidade da filha de Paola, de apenas 13 anos.

Foi então que o mal-estar veio à tona. Em resposta a comentários de seguidores, Paola confirmou que a treta surgiu justamente após essa insinuação feita pela entrevistadora. “Obrigada. Acho que temos muitos fãs de Hytalo Santos por aqui”, escreveu a chef em uma publicação, em referência a críticas recebidas.

O episódio segue repercutindo nas redes sociais e dividindo opiniões entre fãs de Blogueirinha e admiradores da chef argentina.

📌 Fonte: Metrópoles
✍️ Redação ContilNet Notícias

