Unhas grandes e fortes: veja dicas para não quebrar e manter a saúde

Ter unhas grandes, fortes e bem cuidadas é o desejo de muitas pessoas. Além de deixar as mãos mais bonitas, unhas saudáveis transmitem cuidado com a aparência. O problema é que, para quem sofre com unhas fracas e quebradiças, o crescimento pode parecer um desafio. Mas, com alguns cuidados simples, é possível conquistar unhas resistentes e acelerar o processo natural de crescimento.

A fragilidades das unhas acontece por diversos motivos, como uso excessivo de produtos químicos, deficiências de vitaminas ou até maus hábitos do dia a dia. As unhas crescem em média de 2 a 3 mm por mês e levam de 6 a 9 meses para se renovarem por completo. Ou seja, cuidar delas de forma constante faz toda a diferença para garantir resultados visíveis.

Como fortalecer as unhas de forma simples?

O primeiro passo é apostar em produtos fortalecedores, que ajudam a hidratar e criar uma barreira de proteção nas unhas e cutículas. Ademais, pequenos cuidados diários já podem evitar que elas quebrem com facilidade e abrem caminho para um crescimento saudável.

Veja a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.