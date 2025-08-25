25/08/2025
Universo POP
Susana Vieira posa de biquíni na Grécia e comemora 83 anos: “Muito amor”
Solteira aos 73, Vera Fischer admite: “Só gosto de homem pobre”
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa

Unhas grandes e fortes: veja dicas para não quebrar e manter a saúde

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
unhas-grandes-e-fortes:-veja-dicas-para-nao-quebrar-e-manter-a-saude

Ter unhas grandes, fortes e bem cuidadas é o desejo de muitas pessoas. Além de deixar as mãos mais bonitas, unhas saudáveis transmitem cuidado com a aparência. O problema é que, para quem sofre com unhas fracas e quebradiças, o crescimento pode parecer um desafio. Mas, com alguns cuidados simples, é possível conquistar unhas resistentes e acelerar o processo natural de crescimento.

A fragilidades das unhas acontece por diversos motivos, como uso excessivo de produtos químicos, deficiências de vitaminas ou até maus hábitos do dia a dia. As unhas crescem em média de 2 a 3 mm por mês e levam de 6 a 9 meses para se renovarem por completo. Ou seja, cuidar delas de forma constante faz toda a diferença para garantir resultados visíveis.

Como fortalecer as unhas de forma simples?

O primeiro passo é apostar em produtos fortalecedores, que ajudam a hidratar e criar uma barreira de proteção nas unhas e cutículas. Ademais, pequenos cuidados diários já podem evitar que elas quebrem com facilidade e abrem caminho para um crescimento saudável.

Veja a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.