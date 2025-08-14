União cede imóvel para Colônia de Pescadores de Feijó e fortalece projeto ‘Pesca Mais Feijó’

A Superintendência do Patrimônio da União no Acre (SPU/AC) realiza, neste sábado, 16 de agosto de 2025, às 10 horas, a cerimônia de assinatura do contrato de cessão de um imóvel da União para a Colônia de Pescadores e Aquicultores de Feijó (COLPAF). O ato será realizado no endereço do próprio imóvel, localizado na Avenida Epaminondas Martins, nº 480, no centro do município.

O contrato garante à COLPAF o uso de um terreno com área de 1.976,28 m², que será destinado a atividades ligadas ao fortalecimento da pesca artesanal e da aquicultura no município, no âmbito do projeto “Pesca Mais Feijó”.

A iniciativa busca melhorar as condições de trabalho dos pescadores e aquicultores locais, fomentar a produção sustentável e ampliar a geração de renda para as famílias que dependem do setor.

De acordo com o superintendente do Patrimônio da União no Acre, Tiago Mourão, a cessão representa um passo importante para a regularização do uso do espaço e para a valorização da atividade pesqueira. “Estamos garantindo segurança jurídica para que a Colônia possa investir, crescer e contribuir ainda mais para o desenvolvimento econômico e social de Feijó”, destacou.

O presidente da COLPAF, Charles Guimarães dos Santos, também celebrou a conquista. “Esse imóvel será um espaço estratégico para nossas ações, desde reuniões e capacitações até atividades de beneficiamento e comercialização do pescado. É um avanço significativo para todos os pescadores e aquicultores do município”, afirmou.

O evento contará com a presença de autoridades locais, representantes do setor pesqueiro e membros da comunidade. A expectativa é que a cessão do imóvel potencialize projetos voltados à sustentabilidade, à inovação e à melhoria da infraestrutura para os trabalhadores da pesca e aquicultura em Feijó.