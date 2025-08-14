14/08/2025
Universo POP
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson
Humorista conhecido como ‘advogado de Alexandre de Moraes’ viraliza
Médico de famosas é investigado pela Polícia Federal por desviar verbas do SUS

União cede imóvel para Colônia de Pescadores de Feijó e fortalece projeto ‘Pesca Mais Feijó’

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Superintendência do Patrimônio da União no Acre (SPU/AC) realiza, neste sábado, 16 de agosto de 2025, às 10 horas, a cerimônia de assinatura do contrato de cessão de um imóvel da União para a Colônia de Pescadores e Aquicultores de Feijó (COLPAF). O ato será realizado no endereço do próprio imóvel, localizado na Avenida Epaminondas Martins, nº 480, no centro do município.

O contrato garante à COLPAF o uso de um terreno com área de 1.976,28 m², que será destinado a atividades ligadas ao fortalecimento da pesca artesanal e da aquicultura no município, no âmbito do projeto “Pesca Mais Feijó”.

A iniciativa busca melhorar as condições de trabalho dos pescadores e aquicultores locais, fomentar a produção sustentável e ampliar a geração de renda para as famílias que dependem do setor.

De acordo com o superintendente do Patrimônio da União no Acre, Tiago Mourão, a cessão representa um passo importante para a regularização do uso do espaço e para a valorização da atividade pesqueira. “Estamos garantindo segurança jurídica para que a Colônia possa investir, crescer e contribuir ainda mais para o desenvolvimento econômico e social de Feijó”, destacou.

O presidente da COLPAF, Charles Guimarães dos Santos, também celebrou a conquista. “Esse imóvel será um espaço estratégico para nossas ações, desde reuniões e capacitações até atividades de beneficiamento e comercialização do pescado. É um avanço significativo para todos os pescadores e aquicultores do município”, afirmou.

O evento contará com a presença de autoridades locais, representantes do setor pesqueiro e membros da comunidade. A expectativa é que a cessão do imóvel potencialize projetos voltados à sustentabilidade, à inovação e à melhoria da infraestrutura para os trabalhadores da pesca e aquicultura em Feijó.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.